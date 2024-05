Relembre o casamento de Justin e Hailey Bieber, que esperam seu 1º filho

Justin Bieber e Hailey Bieber celebraram seu casamento em 2019 com cerimônia íntima e luxuosa; relembre a festa do casal, que espera por seu 1º filho

O cantor Justin Bieber e a modelo Hailey Bieber estão à espera do primeiro filho do casal! Os famosos são casados desde 2019, quando decidiram unir os laços com uma cerimônia íntima, mas super luxuosa, para seus amigos e familiares.

Justin e Hailey ficaram noivos em 2018 e se casaram no civil apenas dois meses depois do pedido, em Nova York. Porém, eles oficializaram seu casamento com as pessoas mais próximas em 30 de setembro de 2019 no resort de luxo Hotel Montage Palmetto Bluff, na Carolina do Sul, Estados Unidos. Com diárias que podem ultrapassar R$ 6 mil, os noivos pediram exclusividade para apenas seus convidados desfrutarem das acomodações do hotel.

O casal trocou seus votos ao pôr do sol em uma capela local. O espaço foi decorado com várias plantas e flores brancas, além de velas, que trouxeram um ar intimista para o evento. A cerimônia religiosa contou com a presença de um pastor, que oficializou o casamento.

A festa contou com música ao vivo, incluindo apresentações do próprio Justin Bieber e do rapper Usher, que ajudou o canadense a lançar sua carreira. Ela também contou com diversos rostos famosos entre os convidados, sendo que cerca de 150 pessoas prestigiaram a união dos Biebers. Entre as celebridades presentes estavam: Kylie Jenner, Travis Scott, Ed Sheeran e Jaden Smith.

A noiva usou um vestido sereia de renda desenhado pelo designer de moda Virgil Abloh, fundador da marca Off-White. Hailey também escolheu um véu simples, mas que tinha a frase 'Till Death Do Us Part' ('Até que a morte nos separe', em português) bordada em sua barra.

Os detalhes da cerimônia de casamento foram compartilhadas em uma série documental no YouTube chamada 'Justin Bieber: Seasons'. A produção mostra os bastidores do retorno de Bieber à música, além de alguns momentos de sua vida pessoal, como sua união com Hailey.

Confira os registros do casamento:

Justin Bieber anuncia que será pai pela primeira vez

O cantor Justin Bieber vai ser pai! Nesta quinta-feira, 9, ele e a esposa, Hailey Bieber, fizeram um post especial nas redes sociais para darem a notícia aos fãs. Na publicação, os dois apareceram ao ar livre e ela usou um vestido justo, que evidenciou sua barriga de grávida em crescimento. Porém, eles não revelaram detalhes da gestação.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com a novidade que a família do artista vai aumentar. “Meu Deus, esse bebê já é tão amado”, disse um seguidor. “Que homem de sorte”, escreveu outro. “Ela tá muito grávida”, afirmou mais um. “Eu sabia, eu sabia!”, brincou mais um.

Os rumores sobre a possível gravidez já existiam na imprensa internacional e entre os fãs por causa da ausência dela em eventos e nas redes sociais. Além disso, os fãs perceberam que ela estava usando roupas mais largas quando aparecia em público.