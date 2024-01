Reação de Tata Werneck em brinquedo infantil diverte a web: "Desesperada"

De férias, a atriz e apresentadora Tata Werneck viajou com a família para os Estados Unidos, e divertiu os fãs ao surgir em um brinquedo infantil

Tata Werneck divertiu os seguidores das redes sociais ao compartilhar novos registros de sua viagem em família. A atriz e apresentadora está aproveitando as férias com o marido, Rafael Vitti, sua filha, Clara Maria, de 4 anos, e os pais, Claudia Werneck e Alberto Arguelhes, em Orlando, nos Estados Unidos.

Ela começou compartilhando no feed do Instagram algumas fotos em que aparece se divertindo em um parque ao lado da herdeira. Na legenda, Tata confessou que durante o passeio venceu alguns medos. "Amei o parque da Peppa. Já posto vídeos. Venci medos que crianças com 4 anos já tinham vencido", disse a artista.

Pouco tempo depois, Tata postou um vídeo em que aparece em um brinquedo um "pouco mais radical". Ao lado da mãe e de Clara Maria, ela foi brincar no elevador, e ao contrário da filha, que estava bem tranquila, a atriz mostrou que estava apreensiva.

"3 gerações. 3 sentimentos. Pra muitos, brinquedos de criança. Para mim, aventura elevada. Sai me sentindo uma atleta. Após leve vomito :) levem seus filhos. Caca amou demais!", contou a atriz na legenda da publicação.

A postagem divertiu os internautas. "A Clarinha entediada no meio do vídeo e Tatá com medo, fingindo normalidade", disse uma seguidora. "Eu achando que isso era tão mais alto e rápido", comentou outra. "Você é a melhor", escreveu uma fã. "A Tata desesperada e a Clarinha curtindo horrores", observou mais um. "Caca subiu fingindo normalidade, terminando o assunto que tava tendo com alguém no solo", falou a atriz Bárbara Reis.

Tata Werneck celebra 7 anos com Rafa Vitti

A apresentadora Tata Werneck comemorou 7 anos ao lado de seu marido, o ator Rafa Vitti. No dia 14 de janeiro, a artista resgatou algumas fotos antigas de sua família e fez uma linda homenagem para o amado nas redes sociais. "7 anos juntos! 7 anos achando você o homem mais lindo do mundo depois do Bruno Mars. 7 anos tentando entender como alguém pode acordar bonito se eu acordo parecendo que corri a meia maratona com obstáculos. 7 anos que eu acho que não vai dar certo."

"7 anos que reclamo que você não gosta de fofoca e eu gasto todo meu pacote de dados ligando pras minhas amigas... Que eu acho a sua comida a mais maravilhosa (entendam como quiserem. Mas estava falando de macarrão). Que eu te admiro demais como ator. Que eu aprendo com você pequenas coisas que deveria ter aprendido quando era pequena, apesar de ainda ser pequena", escreveu ela em um trecho. Confira a publicação completa!