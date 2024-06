Rafael Cardoso recorda polêmicas durante gravidez de Carol Ferraz: 'Não sei como aguentou'

Em entrevista exclusiva ao Desconecta Rio da TV CARAS, Rafael Cardoso recorda fase conturbada após término do casamento e fala sobre responsabilidade

Após um divórcio conturbado, Rafael Cardoso (38) vive um relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz, mãe de sua terceira filha, Helena, de apenas cinco meses. Em entrevista exclusiva ao Desconecta Rio, da TV CARAS, o ator recorda as polêmicas que ocorreram durante a gravidez de sua atual companheira e fala sobre responsabilidade quanto aos seus atos.

"Não sei como a Carol aguentou no meio desse turbilhão todo estar do meu lado [risos], brincadeira", começa Rafael Cardoso . "Hoje, estamos há seis meses juntos, morando juntos, dividindo a vida. É uma relação que foi construída. Sou pai da nossa filha e vou continuar sendo até morrer."

O artista diz que, quando a psicóloga engravidou, os dois ainda não estavam juntos e eram apenas amigos. Na época, ele namorava a modelo Vivian Linhares. Com o fim do seu namoro, em dezembro do ano passado, eles passaram a se aproximar e começaram a se relacionar. "Tínhamos uma relação muito boa, mesmo eu não estando com ela."

Leia também: Rafael Cardoso lamenta afastamento dos filhos após separação: 'Não era pai de Instagram'

O artista diz que Carol o ajudou muito durante a época conturbada após o fim da relação com Mari Bridi (38). Agora, ele afirma que tem certeza da relação com a psicóloga. "Passei 16 anos em um relacionamento e muitas vezes não querendo estar, então, eu não estaria em um outro relacionamento se eu não quisesse estar com a pessoa. Não tenho mais tempo a perder."

Rafael Cardoso ainda reflete sobre responsabilidade. "Somos totalmente responsáveis, ou responsáveis no mínimo, pelo o que acontece com a gente. Até mesmo as coisas ruins que acontecem com a gente é nossa responsabilidade. Fechar os olhos para isso é imaturidade. É tão bom estar vivo e poder viver essas coisas, ter esse aprendizado. É bom poder compartilhar com os outros."

Ele ainda completa falando sobre a exposição que passou nos últimos meses, e debate sobre a mídia e a exploração de momentos delicados. "Isso é inerente, se eu não quisesse deveria trabalhar em um escritório. Mas, isso é cada vez mais a exploração da tragédia."

CONFIRA NA ÍNTEGRA A ENTREVISTA EXCLUSIVA DE RAFAEL CARDOSO À TV CARAS: