Rafael Cardoso exibe bumbum nas redes sociais: "Que onda"

O ator Rafael Cardoso surpreendeu os internautas ao exibir o bumbum durante filmagem da esposa, Mari Bridi

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 21h47

Rafael Cardoso (36) surpreendeu os internautas ao exibir seu bumbum nas redes sociais. O episódio aconteceu quando o ator percebeu que sua esposa, Mari Bridi, estava gravando alguns vídeos para o Stories do Instagram.

A atriz estava questionando a beleza do marido pela manhã, e ele aproveitou o momento para baixar a calça e a cueca que estava usando para dormir. "Eu queria entender por que eu acordo assim. E ele acorda assim", disse ela, que estava de pijama e tentando desamarrar o cabelo.

Após o relato da esposa, o galã riu e baixou a roupa, mostra parte superior da nádega para a câmera. "A vida é injusta", completou Mari, que está aproveitando as férias no Chile com o amado e os filhos do casal, Aurora (7) e Valentim (4).

Depois, Mari abriu uma caixa de perguntas no Stories do Instagram para conversar com os fãs sobre sua viagem. Em uma das mensagens enviadas, um internauta falou sobre o ator ter exibido o bumbum nas redes sociais. "Rafael mostrando o bumbum, que onda! Felicidades a todos vocês", escreveu ele. A filha da jornalista Sônia Bridi (58) aproveitou para contar que o ator adora ficar sem roupa em casa.

"Gente, esse menino, a coisa que ele mais faz na vida dele é mostrar essa bunda. Pensa em uma pessoa que mostra a bunda", revelou. Em seguida, ela questionou a filha: "Não é, filha? Papai não mostra a bunda para qualquer coisa?", perguntou. Aurora fez um "sim" com a cabeça.

Confira a foto de Rafael Cardoso exibindo o bumbum:

Reprodução/Instagram

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!