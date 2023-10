Quem é a esposa de Nuno Leal Maia? Ela se declarou para ele em data especial

Nuno Leal Maia completa 76 anos de vida e ganha declaração de amor de sua esposa, que é 30 anos mais jovem do que ele

O ator Nuno Leal Maia está em festa nesta terça-feira, 17. Isso porque ele faz aniversário e comemora a chegada dos seus 76 anos de vida. Nas redes sociais, ele ganhou uma homenagem especial de sua esposa, a atriz Monica Camillo.

Em seu perfil no Instagram, ela exibiu uma foto do casal e falou sobre o amor deles. "Hoje eu estou tão feliz, 17 de outubro chegouuuu!!!! Nuno, meu amor, no seu dia especial quero celebrar a gratidão de ter você na minha vida e me tornar a mulher mais feliz deste mundo. Quero celebrar a pessoa especial, gentil, generosa e parceira que você é. Hoje quero celebrar você e desejar toda a felicidade deste mundo, e que seu novo ciclo seja iluminado, cheio de paz, abundante em saúde, amor e bençãos infinitas. Você merece. Lindo, sofisticado, inteligente, carinhoso e com um coração enorme. Este é o Nuno!! Um ser de luz que ilumina a vida de todos! Que orgulho sinto de você e cada ano que passa sigo mais apaixonada. Feliz aniversário", escreveu.

Vale lembrar que Monica e Nuno estão juntos há 19 anos. Os dois moram no litoral de São Paulo e levam uma vida discreta e longe dos holofotes.

Monica Camillo é atriz e é discreta nas redes sociais. Ela costuma mostrar apenas fotos de encontros com os amigos e também de suas viagens. Há pouco tempo, ela celebrou o seu aniversário de 47 anos e mostrou o seu bolo. “4.7 celebrados com muito amor! Agradeço a Deus pelo presente da vida e por iniciar meu novo ciclo ao lado de pessoas que mais amo. Coração transbordando alegria por aqui!”, disse ela.

O ator Nuno Leal Maia está longe das novelas desde que participou de Malhação em 2013. Antes disso, ele atuou em Amor Eterno Amor, de 2012. Nos últimos anos, ele participou da série Juacas, entre 2017 e 2019, e também fez uma participação em Bugados em 2021.

