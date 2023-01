Quantos anos têm estes famosos? Confira celebridades que não aparentam a idade que têm

Muitos famosos, brasileiros e internacionais, chocam os fãs ao falarem de suas idades, já que parecem ser mais novos

A idade é sempre uma questão curiosa quando se fala em famosos. Diversas celebridades fazem procedimentos estéticos e cirurgias plásticas para parecerem mais jovens, e outras até já impressionam com a jovialidade natural. Confira a seguir personalidades que não aparentam a idade que tem.

Apesar de ter um corpo sarado, o apresentador Rodrigo Faro tem 49 anos, e entra na lista de celebridades que vão completar 50 em 2023. Ele começou como artista ainda criança e já acumula mais de 35 anos de carreira, sendo garoto propaganda de comerciais e modelo. No Instagram, mostra seu estilo de vida e costuma compartilhar fotos com a família.

Parte de uma das duplas mais conhecida do Brasil, a cantora Sandy tem 39 anos. A irmã de Júnior Lima impressiona com a idade, principalmente por ter crescido em frente às câmeras e nos palcos do país. Apesar de ter quase 40 anos, muitos fãs não dão mais de 30 para a estrela.

A atriz Taís Araújo entra no time das celebridades que não aparentam a idade que tem. Esposa de Lázaro Ramos, ela tem 44 anos. Sucesso nas telinhas, sua última aparição na TV foi em Cara e Coragem, trama das 19h da Globo, que será substituída nesta segunda, 16, por Vai na Fé.

No mundo internacional, a cantora Ariana Grande tem 29 anos, mas não aparenta estar quase beirando os 30. A jovem tem traços finos e um rosto que pode ser considerado como o de uma adolescente. A intérprete de God is A Woman já até recebeu o título de Mulher do Ano, em 2018, pela revista Billboard.

Outra cantora que chama a atenção por parecer eternamente jovem é Avril Lavigne. A diva do rock tem 38 anos e, a cada ano que passa, parece estar mais nova ainda. Tanto é que fãs e internautas brincam que a artista morreu e foi substituída para continuar tão jovem assim.

Jared Leto também é um nome que chama atenção por sua jovialidade. Aos 51 anos, ele não aparenta ter a idade. Ele é bastante conhecido por se entregar em seus personagens, como em Esquadrão Suicida, Capítulo 27 – O Assassinato de John Lennon e Clube de Compras Dallas. Em 2019, ele até brincou com sua idade, fazendo o Desafio dos 10 anos, em que, para participar, era preciso pegar uma foto atual e comparar com uma de 10 anos atrás.

