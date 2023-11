Pronta para viajar, Jojo Todynho arrasa no aerolook com bolsa de luxo

Sem destino definido, Jojo Todynho surge pronta para viajar e arrasa com aerolook chique nas redes sociais; confira!

A cantora Jojo Todynho está prontíssima para embarcar em uma nova aventura! Nesta terça-feira, 14, a ganhadora de A Fazenda 12 surgiu no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, enquanto esperava para embarcar em um voo.

Sem dar detalhes de qual será seu destino, a artista arrasou no seu aerolook e conquistou o coração de seus seguidores. Com conjunto de moletom bege e camiseta rosa, ela posou para os cliques compartilhados em suas redes sociais e exibiu sua bolsa de luxo da grife Yves Saint Laurent, que lhe acompanhou na vida.

"#gratidão", escreveu Jojo na legenda a publicação. E seus seguidores não deixaram de apontar os resultados que a sua cirurgia bariátrica está lhe trazendo. "Cintura que está ficando de milhões", disse um. "Cada vez mais linda", escreveu outro. Já alguns elogiaram o seu modelito. "Nossa! Mulher elegante", declarou um. "Maravilhosa", enalteceu outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

De look de festa, Jojo Todynho dá show de beleza

Antes de embarcar em sua viagem, Jojo Todynho surgiu deslumbrante para um evento na noite da última segunda-feira, 13. Ao participar da ocasião como palestrante, a funkeira apostou em um look de festa arrasador e chamou a atenção dos internautas.

Toda produzida e com um vestido lilás, com uma saia de franjas e busto com transparência, a futura advogada esbanjou sua nova silhueta após alguns meses da cirurgia bariátrica. Com mais de 30 kg eliminados, a artista chocou seus fãs com a aparência diferente, já que os resultados estão cada vez mais aparentes na artista.

"Faça de seus sonhos um objetivo!", refletiu ela na legenda. Nos comentários, os internautas encheram a famosa de elogios. "Impressionante como o seu rosto já mudou", falaram sobre a mudança. "Um escândalo", admiraram outros a produção da musa.