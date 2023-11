De look de festa, Jojo Todynho dá show de beleza e choca: 'O rosto'

Meses após cirurgia bariátrica, Jojo Todynho dá show de beleza com sua aparência mudada e impressiona com transformação

A cantora Jojo Todynho impressionou com um novo clique em sua rede social nesta segunda-feira, 13. Para participar de um evento como palestrante, a funkeira apostou em um look de festa arrasador e chamou a atenção.

Toda produzida e com um vestido lilás, com uma saia de franjas e busto com transparência, a futura advogada esbanjou sua nova silhueta após alguns meses da cirurgia bariátrica. Com mais de 30 kg eliminados, a artista surpreendeu os fãs com a aparência diferente.

"Faça de seus sonhos um objetivo!", refletiu ela na legenda. Nos comentários, os internautas encheram a famosa de elogios. "Impressionante como o seu rosto já mudou", falaram sobre a mudança. "Um escândalo", admiraram outros a produção da musa.

Ainda nos últimos dias, Jojo Todynho chocou ao exibir suas curvas mais magras em um clique na academia. Pegando pesado nos exercícios, a funkeira ostentou seu corpaço em um macaquinho fitness após queimar calorias na musculação.

Jojo Todynho rebate comentários negativos sobre seu corpo

Jojo Todynho desabafou nos seus Stories do Instagram nesta terça-feira, 07, sobre comentários maldosos e críticas que costuma receber com frequência dos internautas, sobre principalmente o seu corpo.

"As pessoas têm tanta audácia na internet, mas me veem na rua, no shopping, no mercado, aonde for e não tem a audácia de falar pra mim o que acham e pensam. Vem falar, sou um docinho! Vou adorar bater papo", disse a funkeira.

"Tem que sustentar as gracinhas e o que fala. Por isso que falo pra todo mundo, se me chamar de chata, fico ofendida, porque não sou chata, sou insuportável. Sou isso aqui. As pessoas ficam cheias de dedo pra falar as coisas, não tenho medo de nada não, só de Deus", complementa Jojo.

"E vou falar mais: quem me acompanha, sabe meu dia a dia, quem realmente é fã, conhece a Jojo. Agora, meia dúzia, que não me acompanha, mas vem aqui e está incomodado ou incomodada? Tchau. É simples, o que não gosto, passo direto".