Prefeito de Boa Vista apresenta cidade para comitiva nacional do Boticário

Arthur Henrique mostra cartão-postal da capital de Roraima e visitantes conhecem cidade do ponto de vista do Mirante Edileusa Lóz

Uma comitiva, composta por oito pessoas do staff nacional do Grupo Boticário está em Boa Vista, capital de Roraima, cumprindo agenda com o Grupo Benhnck, franqueado do estado. Os visitantes foram, recebidos pelo prefeito do município, Arthur Henrique, e aproveitaram para conhecer o Parque do Rio Branco, o maior cartão-postal da cidade.