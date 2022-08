Perito William Dolato alerta para ameaças no app Play Premiado

InfoMoney revelou casos de sequestro relâmpago com quem recebia PIX através de um robô.





Conteúdo de responsabilidade de William Dolato. "Em geral, os eles solicitam dados de acesso e, com isso, os golpistas conseguem muitas vezes rastrear esse usuário, cometendo seus delitos", conclui. Não é a primeira vez que um aplicativo viraliza prometendo ganhos rápidos e sem esforço. Recentemente arevelou casos de sequestro relâmpago com quem recebia PIX através de um robô. Chegando a acumular milhões de reais com a falsa promessa, usuários têm se queixado nas redes sociais. Em alguns casos, influenciadores acabaram tendo sua imagem ferida por processos, principalmente pelos precedentes legais para o crime de propaganda enganosa. O app criava metas e, quando se chegava na marca inicial de R$ 3.000,00, teoricamente poderiam pegar o pagamento. Porém, após esse marco, o próprio sistema alterava para um objetivo ainda maior, impedindo o saque. "O aplicativo Play Premiado foi uma forma de um grupo de profissionais utilizarem os influenciadores, que são muito bem remunerados para ludibriar as pessoas, fazendo-se valer da má fé. Diversos artistas foram processados por propaganda enganosa", relata.

Com as possibilidades de ganhos rápidos com o próprio celular, o especialista em segurança digital,já dava o alerta em seu canal do YouTube sobre os riscos da plataforma.