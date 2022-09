Paulo André presenteia a mãe com carro que ganhou no BBB 22: ''Nem 1% do que merece''

Atleta Paulo André surpreende a mãe ao dar o carro que ganhou em prova de resistência durante o BBB 22 de presente para ela

O atleta Paulo André (24), que participou da edição deste ano do Big Brother Brasil, surpreendeu sua mãe com um presentão que ganhou durante o confinamento!

Nos Stories de seu Instagram, nesta sexta-feira, 16, o ex-brother mostrou os detalhes da surpresa para a matriarca da família, Mari Camilo. O campeão olímpico deu o carro que ganhou na última prova de resistência do reality show da TV Globo, como havia prometido.

"Bom dia, indo buscar o prêmio que ganhei no BBB", escreveu em publicação. "Hoje é um dia muito especial, é o dia que a gente está indo buscar o prêmio que eu ganhei lá no BBB na última prova do BBB de resistência e prometi para a minha mãe. Ganhei um carro para a minha mãe. Já estou aqui na concessionária esperando ela para fazer essa surpresa, ela vai ficar muito feliz. Quando eu saí da casa, ela falou que ficou muito emocionada. O que me manteve firme na prova foi saber que eu ia presentear a minha mãe. Era o que me motivava a vencer. Chegou o grande dia e vou tentar registar tudo para vocês", contou ele.

Em seu feed, P.A. compartilhou registro ao lado da mãe e do carro, avaliado em R$ 125 mil e se declarou para ela."Foi uma prova difícil, mas o que me manteve firme durante as 16h de prova era saber que eu iria te fazer muito feliz se eu ganhasse o prêmio e a prova!", começou escrevendo.

"Isso não é nem 1% do que tu merece mãe, te amo muito e obrigado por me dar forças e motivar em tudo que eu faço, faça bom proveito @marycamilo_", disse ainda.

Vale lembrar que na ocasião, Paulo André pediu licença para Arthur Aguiar para avisar a mãe: "Só vou avisar para a minha mãe que ganhei o carro dela, já é? Com todo respeito. Mãe, ganhei teu carro! Te amo, esse carro é seu. Pai e mãe, amo muito vocês. Te amo muito, Scooby, essa é para você", disse na época.

Paulo André dá carro que ganhou no BBB para a mãe:

Paulo André mostra o filho se divertindo em carrinho elétrico

Nesta quinta-feira, 15, Paulo André usou suas redes sociais para exibir um momento divertido do filho, Peazinho. O atleta filmou o herdeiro brincando em seu carrinho elétrico super luxuoso, que ganhou de presente em seu aniversário de 1 aninho. Nos vídeos, PA mostra o filho andando pelas ruas do condomínio, enquanto controlava o veículo remotamente. Ele ainda chamou atenção ao mostrar que sempre que o equipamento parava, ele chorava, querendo brincar de novo.

"Se parar ele chora", disse o papai babão completando com um emoji de risada. Em seguida, ele ainda completou escrevendo: "Gosta da velocidade também!".

