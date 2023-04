Patrícia Regina comenta evolução de fios PDO implantados no Brasil

Novidade movimenta mercado de estética e possibilita resultados duradouros sem perder qualidade e naturalidade

Em constante evolução, a estética traz novidades que mudam e revolucionam o mercado. Nos últimos anos, os procedimentos lançados conquistaram o público, e o Brasil se tornou o terceiro com maior número de busca por cuidados com a beleza, atrás apenas dos Estados Unidos e da China.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), foram mais de R$ 47,5 bilhões movimentados apenas em 2020.

De acordo com a cirurgiã dentista e especialista em harmonização orofacial, Patrícia Regina, existem diversas vertentes da técnica da qual é especialista, tais como: preenchimentos faciais com ácido hialurônico, aplicações de toxina botulínica, bioestimuladores líquidos de colágeno, entre outros, domina os pedidos em clínicas de estética.

Com durabilidade de até um ano, garantem o retorno do cliente para refazer os cuidados assim que chegam ao prazo de absorção. Mas uma novidade pode mudar o cenário e garantir maior durabilidade e, até mesmo, resultados definitivos para quem busca algo mais específico: os novos fios de polidioxanona, o PDO. São 100% seguros, biocompatíveis, absorvíveis pelo organismo e podem ser aplicados em todo o corpo.

“Eles proporcionam sustentação do tecido da face, sem que seja necessária uma intervenção cirúrgica. São indicados para estimular o colágeno e trazer um efeito tensor, que melhora o aspecto da pele e trata a flacidez. Utilizado na Europa, Ásia e nos Estados Unidos, tem conquistado protagonismo no Brasil. Tecnologia, novas aplicações e melhores resultados são respostas para o sucesso do tratamento entre profissionais da saúde e seus pacientes”, explica.

A novidade é a evolução dos fios i-Thread, trazidos pela MedBeauty, referência em tecnologias premium. São os primeiros reconhecidos pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Há mais de 30 tipos para diversas aplicações e necessidades, desde oferecer um boost na produção de colágeno, firmeza à pele, até promover lifting. São indicados para quem busca prevenir os danos do tempo, como perda do contorno, rugas, linhas de expressão e cicatrizes.

Um exemplo é o Filler, criado com o que há de mais novo no uso de inteligência artificial. Com ele, dez fios serão inseridos de uma única vez na face. A ação acontece após o estímulo das células de defesa, que produzirão um preenchimento de colágeno no paciente. Os resultados, além de duradouros, são naturais.

Prometem uma aparência livre de rugas ou linhas de expressão, como se não tivessem existido antes. Com isso, a ida à clínica para manutenção terá um intervalo maior, ou poderá acontecer para tratar novas áreas.

“Os fios de PDO são inovadores, seguros e livres para serem associados a outros tratamentos. O objetivo na criação deles é inspirar a beleza de forma prática e adaptável à rotina das pessoas. Essa novidade mostra a volatilidade do mercado da estética, que segue em constantes inovações. A técnica dará sequência ao crescimento exponencial do setor no Brasil e promete ser uma das grandes invenções do setor”, finaliza.

Sobre a profissional

Especialista em harmonização orofacial, Patrícia Regina é uma cirurgiã dentista formada há mais de 20 anos e que, atualmente, dedica seus trabalhos à área estética. Também é expert em fios de PDO (Polidioxanona) nas técnicas de harmonização facial, Unique Codes e aplicação de ácido hialurônico.

Em seu currículo constam as seguintes especialidades: pós-graduada em periodontia, pós-graduada em radiologia, pós-graduada em implantodontia, mestranda em harmonização facial, professora de harmonização facial, speaker da I Thread, membro da Comissão Científica da ABRAHOF e palestrante internacional.

Quando dentista, atuou por 10 anos na área cirúrgica. Depois, conheceu a HOF (harmonização orofacial), a qual se dedica desde 2013. Em 2021 recebeu o Prêmio MedBeauty de harmonização facial por suas inovações na área, é reconhecida pelo CFO (Conselho Federal de Odontologia) e ministra cursos voltados para a área.

