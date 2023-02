Patrícia Poeta encanta ao compartilhar fotos raras com a família: ''É tudo de bom''

Apresentadora Patrícia Poeta encantou ao compartilhar foto rara com o pai e a família

A apresentadora Patrícia Poeta (46) encantou ao compartilhar fotos de seu final de semana com a família. Neste domingo, 26, ela exibiu registros de um almoço que teve com os pais e a irmã.

Sorridente, a jornalista surgiu ao lado de seu pai Ivo e da irmã, a jornalista Paloma Poeta. A mãe da famosa, Maria de Fátima, também surgiu no cantinho de um dos cliques na mesa.

"Paizão. Família é tudo de bom", escreveu Patrícia Poeta na legenda dos registros do momento especial com os entes queridos.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram as fotos raras da comunicadora global. "Família linda", elogiaram os fãs. "Charmoso", admiraram o pai da jornalista.

Veja as fotos da família de Patrícia Poeta:

Irmã de Patrícia Poeta se casa com repórter

A irmã de Patrícia Poeta, Paloma Poeta, em outubro de 2021 com o também jornalista, Luiz Piratininga. Na rede social, quem compartilhou as primeiras fotos das bodas do casal de repórteres da RecordTV Rio de Janeiro foi César Filho.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador do Hoje Em Dia mostrou cliques da festa e contou que foi escolhido com sua mulher, Elaine Mickely, para ser padrinho dos noivos.

"Dia de um casamento muito especial! @elainemickely e estivemos a honra de apadrinhar esse matrimônio entre os amigos e colegas, @palomapoeta e @luizpiratininga. Lógico que a @patriciapoeta foi madrinha! Que o casal seja muuuito feliz!", declarou o comunicador.

Em um dos cliques de César Filho, Patrícia Poeta, que também foi madrinha do casal, apareceu ao lado dos noivos e da esposa do apresentador da RecordTV.

Raramente, Paloma Poeta aparece na rede social da irmã, porém quando surge em algum clique sempre chama a atenção com sua beleza e semelhança com a apresentadora global.