De biquíni, Patrícia Poeta surge deslumbrante tomando sol: ''Que linda''

Apresentadora Patrícia Poeta surgiu toda estilosa renovando o bronzeado e chamou a atenção na rede social

A apresentadora Patrícia Poeta (46) deu um show de beleza ao mostrar como curtiu seu sábado, 04, de sol e de folga. Em sua rede social, ela compartilhou uma selfie do momento descansando e encantou.

No registro publicado pela jornalista global, ela surgiu plena renovando o bronzeado com muito estilo. De biquíni e chapéu combinando com a peça, a famosa posou deslumbrante.

"Sabadou...", publicou Patrícia Poeta o clique revelando um pouco de seu fim de semana para os seguidores.

Nos comentários da publicação, não demorou para a artista receber uma chuva de elogios dos fãs. "Que linda", admiraram os internautas. "Linda demais", escreveram outros.

Ainda recentemente, a apresentadora surgiu arrasadora na Bahia, usando um biquíni brilhante nada discreto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Patricia Poeta fala de Gloria Maria: 'Ela estava mal'

A apresentadora Patricia Poeta abriu o programa Encontro, da Globo, nesta quinta-feira, 2, lamentando a morte da jornalista Gloria Maria. Ela revelou que a colega de profissão estava internada no Rio de Janeiro em seus últimos dias de vida.

“A gente, obviamente, tinha informações de Gloria. Ela estava mal, internada no hospital, mas sempre com a pontinha de esperança de que ela sairia de novo dessa. Receber a notícia é muito difícil e fazer o programa agora é humanamente desafiador”, disse ela.