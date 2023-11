Paolla Oliveira desabafa sobre relação com seu corpo e pressão estética

'Necessidade de nos encaixar', Paolla Oliveira desabafou em suas redes sociais nesta terça-feira, dia 28, sobre a pressão estética que as mulheres sofrem

Paolla Oliveira compartilhou, na manhã desta terça-feira, 28, em seu perfil no Instagram, um texto no qual desabafa e reflete acerca da relação das mulheres com seus corpos. "Muitos dos problemas de aceitação e autoestima que lidamos hoje, são decorrentes dessa cultura aos corpos que odeia mulheres", afirmou.

No post, a atriz ainda criticou a influência do patriarcado na construção da imagem feminina. "Fomos aprisionadas na necessidade de nos encaixar para sermos 'agradáveis' aos olhares de pura misoginia".

Confira o texto:

"Qual sua relação com o corpo hoje? Se você cresceu vendo mulheres sendo expostas e agredidas dessa forma, possivelmente sua relação é, ou já foi, de total insegurança. Muitos dos problemas de aceitação e autoestima que lidamos hoje, são decorrentes dessa cultura aos corpos que odeia mulheres. Fomos aprisionadas na necessidade de nos encaixar para sermos “agradáveis” aos olhares de pura misoginia. Que a gente possa cuidar de verdade das novas gerações de meninas e que nenhuma mais passe por situações como essas. Não só na TV e meios de comunicação, mas em casa, no colégio, em reuniões familiares, nas redes sociais. Somos incríveis como somos".

Nos comentários, os seguidores de Paolla continuaram a reflexão: “Crescemos assim. Lidamos com cobrança estética em uma idade que nem temos maturidade pra nos defender disso”, escreveu uma, “E nada mudou, o tempo todo lidamos com isso, um padrão incessante e amargurado de como a sociedade quer que nós mulheres devemos ser, lamentável...porque somos além disso de peso, idade e "aparência"!”, refletiu outra, “Infelizmente, crescemos ouvindo isso”, lamentou uma terceira.

Paolla Oliveira se emociona ao realizar sonho do pai

A atriz Paolla Oliveira surgiu muito emocionada em sua rede social nas últimas semanas ao contar que estava realizando um desejo antigo de seu pai, José Everardo Oliveira. Com uma pausa em sua agenda agitada de compromissos, a famosa surgiu com ele no Rio Grande do Norte.

Na casa da família dele no lugar, onde ele estava há 13 anos sem visitar, a namorada de Diogo Nogueira gravou os stories e comentou sobre estarem chorando o tempo todo com a oportunidade de reverem os parentes da cidade onde ele nasceu.

"Eu to passando pra dizer, o quanto é bom e gratificante às vezes a gente parar o ritmo frenético vida e fazer alguma coisa que só preenche nossos corações, eu já tava devendo há um tempão pra esse cara aqui ter vindo aqui na cidade dele no Rio Grande do Norte", falou ela. Veja mais aqui.