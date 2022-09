Paola Carosella revela foto marcante: 'Acabado de decidir por fim a um relacionamento'

Paola Carosella relembra foto que tirou em momento marcante de sua vida e desabafa: 'Foi uma grande decisão'

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 18h58

A chef de cozinha Paola Carosella (49) aproveitou o dia de TBT nas redes sociais para recordar um momento marcante em sua vida. Ela compartilhou uma foto que tirou pouco tempo depois de decidir se separar do seu ex-marido.

Na foto, ela apareceu com um body de renda e blazer preto enquanto posava no espelho de um camarim. Na legenda, a estrela contou sobre a reflexão que fez ao lembrar daquele momento de sua vida.

"Meu celular me lembrou que há exatamente um ano eu estava assim: no camarim do #saiajustanognt, acabado de decidir por fim a um relacionamento, começando um novo caminho sem fazer a mínima ideia para onde estava me levando. Achei legal falar para vocês que foi uma grande decisão. O amor não asfixia, se asfixia é outra coisa, e essa coisa não pode ser muito boa. Desejo a vocês muito, muito amor. Aquele que sentimos e devemos cultivar por nós mesmos primeiro", disse ela na legenda.

Veja a foto marcante de Paola Carosella:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paola Carosella (@paolacarosella)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!