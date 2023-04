Pai de MC Gui se pronuncia após o filho ser acusado de traição: 'Toda ação tem as suas consequências'

Pai de MC Gui apoia o filho após acusações na vida pessoal do cantor: 'Estou aqui para o que der e vier'

Pai do cantor MC Gui, Rogério se pronunciou nas redes sociais após o filho ser acusado de ter traído a ex-namorada, Bia Michelle. Após circularem acusações de que ele foi flagrá-lo com outra mulher, o pai dele escreveu um recado para dizer que vai apoiar o herdeira independente de qualquer coisa.

“Meu filho Guilherme, estou aqui para o que der e vier, nunca vou largar sua mão. Mas eu como pai sempre vou te aconselhar, educar, te mostrar o caminho certo da vida", disse ele.

E completou com um recado para o filho sobre a vida. "E saiba que toda ação tem as suas consequências, por mais dura que seja elas, mais entrego nas mãos de Deus. Só ele cura, perdoa e nos ensina a cada dia. Te amo”, concluiu.

Ex-namorada de MC Gui se pronuncia sobre a acusação de traição

Bia Michelle contou que flagrou MC Gui com outra mulher em um motel e relembrou o que viu naquele dia.“Era uma segunda-feira, bem no começo da tarde, eu estava na casa da minha mãe, ele estava na nossa casa, dormindo, e desde a hora que eu acordei, estava com um mau pressentimento, então pedi para a moça que trabalhava na nossa casa para que me avisasse quando ele acordasse, e ela me avisou. Aí eu comecei a rastreá-lo. Ele tinha acabado de sair de casa e quando ele foi saindo, indo em direção ao destino dele, eu percebi que era totalmente ao contrário dos lugares que ele geralmente ia. Quando ele parou, já dava para ver e apareceu o motel que ele estava”, disse ela.

“Na hora eu só pensava que queria ir para lá, queria ver com os meus próprios olhos para saber se isso realmente estava acontecendo. E sim, ele teve a coragem de fazer isso comigo. Dessa vez foi muito pior e muito mais difícil”, lamentou.

“Eu vi ele correndo em direção ao carro dele pelo retrovisor. Saí do carro correndo e olhei para ele, só conseguindo falar: ‘você tem noção do que você acabou de fazer?’. Porque a adrenalina estava num nível, eu não conseguia acreditar. Foi muito difícil ver tudo aquilo. Mas, aqui estou firme e forte, passou mais de duas semanas e passou. Agradeço tanto à Deus, por ter passado por isso”, finalizou Bia.