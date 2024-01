O que Thyane Dantas diz sobre os ataques à maquiagem da filha com Safadão?

Procurada pela CARAS Brasil, Thyane Dantas se posicionou, através de sua equipe, sobre polêmica envolvendo maquiagem da filha

Wesley Safadão (35) e Thyane Dantas (32) foram alvo de ataques na internet após compartilharem uma foto ao lado dos filhos na virada do ano. No registro em questão, Ysis (9), a primogênita do casal, apareceu usando maquiagem e recebeu críticas de internautas.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Thyane Dantas afirmou que a influenciadora preferiu não comentar sobre o episódio . Na foto, além da filha, o casal também está ao lado de Dom (5), o caçula, e Yhudy (13), fruto de um relacionamento anterior do artista.

A publicação foi compartilhada no perfil do Instagram do artista, que celebrou a virada de ano em Fortaleza, no Ceará. Ele fez uma apresentação na Praia de Iracema e contou com os filhos e a esposa para prestigiar o show.

Leia também: Esposa de Wesley Safadão, Thyane Dantas dá presente de R$ 1 milhão para cantor

"Que 2024 seja um ano abençoado pra minha e pra sua família! Vem 2024, que eu tô pronto", escreveu o artista, na legenda da publicação. Nos comentários, diversos internautas criticaram a maquiagem de Ysis, alegando que ela teria exagerado nos produtos.

"Coitada da menina tá com 1kg de maquiagem no rosto", escreveu uma. "E a base não está adequada para o seu tom de pele", disse outra internauta. "Tadinha da menina, tá com 1 tonelada de maquiagem no rosto. Desnecessário para uma criança", completou um terceiro.

Antes disso, no Natal, o casal virou assunto após Thyane presentear o marido com um presente luxuoso. O artista ganhou um caminhão que, de acordo com o Jornal Extra, é avaliado em cerca de R$ 1 milhão. Safadão recebeu o veículo em sua casa e logo saiu para dar uma volta.

CONFIRA FOTO DE WESLEY SAFADÃO, THYANE DANTAS E OS FILHOS: