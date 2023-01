O legado de Ken Block: Piloto fundou empresa de calçados e fez sucesso com vídeos na internet

Piloto de rally, Ken Block morreu aos 55 anos nesta segunda-feira, 2, deixando sua esposa, Lucy, e filha, Lia

Ken Block, piloto norte-americano renomado, morreu aos 55 anos após um acidente de moto de neve, em Utah, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 2. O profissional de rally foi um grande nome do esporte, tendo subido aos pódios dezenas de vezes, fez sucesso com vídeos de drift e também fundou uma das maiores marcas de tênis destinados para skatistas, a DC Shoes .

Ele competia com o número 43 pela equipe de rally Hoonigan Racing Division, antes conhecida como Monster World Rally Team. Além de competir com carros de rally, ele também competia em skates, snowboards e motos. Além disso, ele se tornou uma estrela na internet ao fazer vídeos no YouTube de um tipo de competição chamado Gymkhana, que traz acrobacias extravagantes feitas com carros.

O atleta começou a fazer os vídeos no ano de 2008, e acumula mais de 1,95 milhão de inscritos em seu canal. Seu vídeo mais recente foi publicado há duas semanas. Apesar de todo o sucesso, muitos fãs consideram que Block foi ainda mais bem sucedido como empresário.

Em 1994, o esportista se uniu a Damon Way, um amigo de faculdade, para criar a DC Shoes. A marca cresceu rapidamente na década seguinte e virou uma grande tendência, junto a cultura do skate que se tornou mais popular. Tudo ajudou a impulsionar ainda mais a carreira do piloto.

Durante a última década, Block teve uma história de sucesso com a Hoonigan, combinando os vídeos de acrobacias selvagens, marketing da marca e seu amor pelo esporte. O atleta deixou sua esposa, Lucy, e sua filha Lia (16) que, seguindo os passos do pai, também já atua como piloto.

Sua morte foi confirmada por sua equipe, através de um comunicado compartilhado nas redes sociais. "Ken era um visionário, um pioneiro e um ícone. E o mais importante, um pai e marido. Ele fará uma falta incrível. Por favor, respeitem sua família durante o tempo em que estiverem de luto", dizia o texto.