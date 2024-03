'Nos reconectamos como irmãos', declaram Victor e Leo em retorno aos palcos após pausa de cinco anos

Em entrevista exclusiva a CARAS Brasil, Victor e Leo falam sobre a volta da dupla, que acontecerá oficialmente neste sábado, 23, com show em SP e gravação de DVD

Após uma pausa de cinco anos, a dupla Victor (48) e Leo (47) está de volta aos palcos. Os irmãos vão se apresentar na noite deste sábado, 23, no MorumBIS (estádio do Morumbi), em São Paulo. E este momento será eternizado com a gravação de um DVD, em que os artistas vão relembrar seus maiores hits de sucesso, que ganharam uma nova roupagem, e seis faixas inéditas. Em entrevista exclusiva a CARAS Brasil, eles falam, entre outras coisas, deste retorno muito aguardado pelos fãs, do tempo em que ficaram separados e da relação entre irmãos. "Nos reconectarmos como irmãos", diz Leo.

Essa volta aguardada pelo público tem muita expectativa depositada. "Esperem o melhor, porque nós estaremos entregues a este e tantos outros momentos que viveremos ou reviveremos juntos", ressalta Leo, acrescentando como foi o processo de escolha dos sucessos da dupla que entraram no novo álbum. "Nossa percepção intuitiva mesmo. Sempre fomos muito atentos ao nosso público e isso facilitou a escolha. Por nós, teríamos regravado todos os álbuns, mas quem sabe em um próximo trabalho haja espaço para outras", fala.

"A grande verdade é que toda escolha é feita com base no que "possa tocar as pessoas". Para nós, todas são incríveis e, se gravamos algum dia, é porque nos tocou de alguma forma", emenda Victor, autor das seis canções inéditas que vão entrar no novo DVD. "Não temos um tempo ou processo (para compor). Compor é uma arte, um dom, e meu irmão tem muita sabedoria para transformar este dom em letras incríveis", destaca Leo, que conta o segredo para compor. "Inspiração é do que um compositor precisa para sua mágica", garante.

E essa volta da dupla? Leo conta por que decidiram retornar. "Com o desgaste da convivência profissional durante mais de 25 anos, fez sentido pararmos e nos reconectarmos como irmãos. Depois disso, fez sentido voltarmos ao palco, fazendo o que sempre amamos", fala o cantor, que juntamente com Victor, está a frente da gestão da nova turnê. "Sempre fomos muito ativos em nossa carreira, isso desde sempre. É um grande desafio, mas não fazemos nada sozinhos, uma gestão de sucesso é composta por pessoas com mesmo objetivo e identidade. Contamos com uma equipe competente, onde cada qual sabe de suas responsabilidades. Estamos à frente e sabemos delegar. Victor é muito mais focado no artístico e eu gosto desta parte de gestão. Sim, formamos uma dupla em vários sentidos!", declara.

CARREIRA, SONHOS E FAMA

A dupla Victor e Leo tem 26 anos de carreira e comenta sobre legado e sonhos. "O legado de ter criado arte da maneira que enxergamos a arte, sem propósitos que a subestimassem", diz Victor. "Viver é sonhar. Sem isso, estamos mortos", destaca Leo.

Após a separação, em 2018, Leo seguiu carreira solo e aprendeu muito com a experiência. "Sempre vejo as lições como importantes, cada uma delas te ensina algo. Parece clichê, mas o ser humano aprende todos os dias. Aprendi que a música poderia me levar para vários caminhos. Inclusive, da educação com um projeto incrível sobre inteligência emocional para crianças e adolescentes", conta.

Questionados se conseguem separar o relacionamento entre irmãos do profissional, Leo foi taxativo: "Se conseguíssemos separar, não teríamos parado. Precisamos estar bem e conectados um com outro como irmãos para que nossa música reflita isso".

Sobre fama e o lado bom e ruim dela, eles também falaram. "Qualquer coisa, menos uma profissão (a fama). Ficar conhecido por reconhecimento tem seu lado satisfatório, mas o fato é que um famoso continua precisando de água, comida e banheiro", comenta Leo. "O lado bom é que ela chega por reconhecimento e o ruim é que ter pouca privacidade nunca foi bom para ninguém", salienta Victor, que acrescenta sobre como os dois lidam com haters nas redes sociais: "Não lidamos com haters, lidamos com música".