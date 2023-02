Munik Nunes surpreende fãs ao revelar que se casou no civil com Paulo Simão

A ex-BBB Munik Nunes revelou aos fãs que oficializou seu casamento com Paulo Simão no ano passado

Nesta quarta-feira, 1º, Munik Nunes (26) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao revelar que já está casada com o empresário Paulo Simão.

Através dos Stories do Instagram, a ex-BBB revelou que se casou com o amado no civil no final do ano passado, em uma cerimônia para poucas pessoas.

"Vou pegar muita gente de surpresa agora, viu? Eu casei no ano passado, foi um casamento civil aqui em casa. Foi uma cerimônia simples, para pouquíssimas pessoas. Muita gente não sabia, amigos, familiares. Agora estão sabendo", disse ela no começo da gravação.

Depois, Munik explicou aos fãs que também não fará festa para celebrar o casamento. Ela e Paulo planejavam fazer uma festa e já estavam vendo os detalhes, mas decidiram não fazer mais. "Vocês sabem como festa de casamento é caríssima e a nossa seria também. Mas também não posso virar para vocês e falar que é por causa do valor. Estaria mentindo. Não é", justificou.

"Em uma conversa sincera, aberta, percebemos que a festa não iria mudar nada no nosso relacionamento, até porque o mais importante já aconteceu, que foi o casamento [civil], que era uma coisa que não ia abrir mão. E a festa não é uma coisa que vem do meu coração, nem do dele. Não é nosso sonho, até porque eu já passei por isso e ele também", completou a influenciadora digital, que já foi casada com Anderson Felicio por dois anos. Os dois, aliás, se separaram em agosto de 2019.

Após a revelação, Munik alterou o nome em seu perfil no Instagram e acrescentou o sobrenome de seu marido, "Simão".

