Motivo do silêncio do linguista Noam Chomsky é revelado

O linguista americano Noam Chomsky não fez nenhum comentário sobre a guerra Israel e Gaza e o motivo surpreendeu a todos

O linguista americano Noam Chomsky preocupou os especialistas em política internacional ao ficar em silêncio sobre a guerra de Israel e Gaza nos últimos meses. Ele é conhecido por comentar sobre as disputas internacionais, principalmente por sua origem judaica. Agora, o motivo da ausência dele nas análises foi revelado.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, Chomsky sofreu uma AVC (Acidente Vascular Cerebral) massivo em junho de 2023. O problema de saúde o deixou com problemas na fala e com sequela no lado direito do corpo. Ele foi rapidamente atendido pelos médicos, mas não há muito o que fazer no caso dele, apenas esperar.

Noam está com 95 anos e tem o apoio de sua esposa, a carioca Valeria Chomsky, para se recuperar. Inclusive, foi ela que teve a ideia de que eles viessem ao Brasil para que ele seguisse seu tratamento.

Hoje em dia, o linguista está internado em um hospital de São Paulo e recebe tratamento com vários especialistas. Agora, a família planeja uma mudança para o Rio de Janeiro para que ele possa ter mais passeios ao ar livre.