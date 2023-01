Morte do filho, casamento com Michael Jackson e dependência: Como foi a vida de Lisa Marie Presley?

Filha de Priscilla e Elvis Presley, Lisa Marie morreu nesta quinta-feira, 12, após uma parada cardíaca

Lisa Marie Presleymorreu nesta quinta-feira, 12, aos 54 anos após sofrer uma parada cardíaca. Filha única do rei do rock, Elvis Presley (1935-1977), e de Priscilla Presley (77), ela teve uma vida marcada por polêmicas, tendo sua vida pessoal sempre mais noticiada do que sua carreira na música, a qual decidiu seguir os passos do pai.

Seu primeiro casamento foi com o músico Danny Keough, com quem ficou junto de 1988 a 1994. Do matrimônio, ela teve a atriz Riley Keough e Benjamin Keough, que no ano de 2020 tirou a própria vida, com 27 anos.

Um mês após se divorciar de Keough, sua vida amorosa virou notícia novamente ao se casar com o rei do pop Michael Jackson (1958-2009). O casamento dos dois durou menos de dois anos, porém, eles chegaram até a estrelar o clipe de You Are Not Alone.

O terceiro casamento da artista veio em 2006, com o guitarrista MichaelLockwood, com quem teve as gêmeas Harper e Finley. O relacionamento durou por cerca de 10 anos, quando os dois se divorciaram no ano de 2016.

Além da movimentada vida amorosa, ela também lutava contra a dependência em drogas, álcool e remédios. "Eu estava viciada em analgésicos e opioides, bebia muito, mas álcool não era o que eu gostava mais. Eu estava abusando terrivelmente de cocaína", afirmou ela, em uma entrevista concedida no ano de 2018.

Lisa foi internada às pressas após sofrer uma parada cardíaca em sua casa na Califórnia, nos Estados Unidos, mas não resistiu. A morte dela foi confirmada por um comunicado emitido por sua mãe para a revista People.

“É com o coração apertado que eu compartilho a notícia devastadora de que a minha linda filha Lisa Marie nos deixou. Ela foi a mulher mais apaixonante, forte e carinhosa que eu conheci. Nós pedimos por privacidade enquanto lidamos com esta perda profunda. Obrigada por todo o amor e orações. Neste momento, não daremos outros comentários”, informou.