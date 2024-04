Modelo Fabiana Saba faz apelo por familiar que está desaparecido no litoral de SP

Fabiana Saba usou as redes para informar que seu primo, Luis Felipe, está desaparecido há alguns dias; modelo pede ajuda para encontrá-lo

A modelo Fabiana Saba, que começou sua carreira nas passarelas ao lado de Gisele Bündchen, usou as redes sociais para fazer um pedido importante ao público. Por meio de seu Instagram oficial, ela contou que seu primo, Luis Felipe, está desaparecido desde o último dia 27 de março, na Baixada Santista, litoral de São Paulo.

De acordo com Fabiana, a família desconfia que o jovem esteja entre Praia Grande, Itanhaém e Peruíbe. Ainda segundo a modelo, Luis perdeu o pai há alguns dias e, atualmente, é responsável pelos cuidados da mãe, que está doente.

Em seu perfil oficial no Instagram, ela compartilhou imagens do primeiro e pediu ajuda para que os familiares possam encontrá-lo o mais rápido possível. "Precisamos de ajuda para encontrar nosso primo Luís Felipe que no dia 27 de março, deixou uma carta triste e saiu, na baixada Santista. Quem tiver notícia entrar em contato com os números na segunda foto ou com minha prima @paula_calderoni ou minha tia @nicolepuzzi", declarou Fabiana Saba na legenda.

Na noite de terça-feira, em seus stories, a famosa informou que o jovem ainda não foi encontrado e agradeceu o apoio que os internautas estão dando a sua família. "Sem palavras para agradecer a todos que estão compartilhando. Muito obrigada, de coração. As buscas continuam", escreveu.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram

