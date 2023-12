Mileide Mihaile impacta com macacão justíssimo para desfilar em pré-carnaval

Rainha de Bateria da Independente Tricolor, Mileide Mihaile chama atenção ao surgir com macacão ‘embalado à vácuo’ para noitada de samba

No último sábado, 02, a mais nova Rainha de Bateria da Independente Tricolor, Mileide Mihaile impressionou ao desfilar em um pré-carnaval com um macacão ultrajusto que chamou a atenção de todos. A influenciadora digital impactou com a peça ‘embalado à vácuo’ durante o lançamento dos sambas de enredo em São Paulo.

Em cliques exclusivos enviados para CARAS Digital, Mileide exibiu sua produção completa antes de se entregar à noite de samba. Com maquiagem marcante, cabelos presos em um rabo de cavalo e um macacão amarelo com aplicações brilhantes desenhado pela estilista Antonia Barros, a rainha deu o recado de que estava pronta para ser o centro das atenções!

Depois de dar o ar da graça com os cliques no estúdio feitos por Gabriel Bertoncel, a influenciadora caiu na noitada e sambou muito no enredo que promete homenagear as mulheres africanas, com o tema "Agojie, A Lâmina da liberdade!”: “Me sinto muito feliz e honrada de ter a oportunidade de representar essas mulheres que marcaram a história com tanta resiliência”, declarou.

Além disso, Mileide também assegurou que promete entregar muito no desfile oficial: “Estou extremamente ansiosa para o Carnaval de 2024! É uma época muito especial para mim, e a expectativa sempre é grande. Estou pronta para dar o meu melhor e espero que seja uma celebração memorável para todos nós", finalizou.

Mileide Mihaile impacta ao desfilar em pré-carnaval - Foto: Gabriel Bertoncel

Mileide Mihaile impacta ao desfilar em pré-carnaval - Foto: Gabriel Bertoncel

Mileide Mihaile impacta ao desfilar em pré-carnaval - Foto: Gabriel Bertoncel

Vale lembrar que além da realização profissional, Mileide está realizada em sua vida pessoal! No último mês, a influenciadora digital deu um festão para celebrar a chegada dos treze anos de seu filho, o jovem Yhudy Lima, fruto de um antigo relacionamento com o cantor Wesley Safadão. Ela foi casada por oito anos com o artista, que deu outra festa para filho.

“Treze anos de puro amor, risadas e aprendizados. Hoje celebramos não apenas mais um ano de vida seu, mas o crescimento de um coração cheio de sonhos. Que seja um novo ciclo incrível quanto a alegria que ele trouxe para a minha vida. Prazer imenso em estar realizando o seu aniversário do jeitinho que você sonhou”, a mãe coruja se declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mileide Mihaile 🐝 (@mileidemihaile)

Mileide Mihaile abre o coração sobre viagem para Maldivas:

Uma viagem ao trabalho tem virado um verdadeiro sonho realizado para a influenciadora Mileide Mihaile. Desde o último final de semana a gata está passando alguns dias nas Maldivas, onde tem aproveitado as praias paradisíacas da região. Em entrevista à CARAS Brasil, a morena comentou como tem sido vivenciar a experiência.

"Já era um destino que eu tinha muita vontade de conhecer", revelou Mileide, que logo completa: "Eu amo Maldivas, sempre sonhei em conhecer. Acho um lugar paradisíaco, eu sou muito da praia, amo essa energia, amo como o mar tem o poder de deixar a gente revigorada, reenergizada”; confira os registros de Mileide nas Maldivas.