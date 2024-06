Mc Binn celebra perda de peso e revela desejo de fazer cirurgia reparadora

'O que sobrar, a gente opera e arranca', disse MC Binn que também comentou a importância de cuidar de sua saúde mental e de novo tratamento

Depois de passar pelo BBB 24, Mc Binn segue na trajetória de emagrecimento. O processo que começou em 2018 com dieta, acompanhamento de nutricionista e treino em academia, voltou com força após a passagem do cantor no programa e ele vem celebrado o resultado.

O funkeiro contou ao Gshow que já perdeu 7 kg, desde que foi eliminado da casa mais vigiada, mas agora o objetivo é ganhar massa muscular: "Levo a academia e os treinos hoje como um lado mais terapêutico, então me ajuda muito mentalmente e eu acabo influenciando outras pessoas também", explicou.

"Eu no começo da dieta perdi bastante peso, agora eu quero criar um pouco de massa, ter uma estrutura de uns músculos. Estou treinando mais, comendo mais, por causa do foco de ficar um pouco mais forte", revelou.

Com acompanhamento médico na jornada da perda de peso, o cantor já planeja uma cirurgia reparadora ainda este ano, mas não quer atrapalhar a agenda lotada de compromissos do momento. "Eu vou ter que operar, né? Falei pro doutor que vou emagrecer até o máximo que der, aí o que sobrar de pele, a gente opera e arranca", contou o MC.

Por enquanto ele revelou que não pensa em outras operações além da necessária no processo de emagrecimento: "É, tomara que seja só reparadora, mas se tiver algo a mais pra dar uma melhorada, vou fazer também. Quem sabe?" respondeu sobre outros tratamentos estéticos não descartando a possibilidade no futuro.

Binn, que já fazia terapia antes da sua participação no BBB, reforçou a importância desse cuidado e contou que tem priorizado os cuidados com sua saúde mental nas últimas semanas, após a família sinalizar um tique facial.

"Eu me assustei quando o médico me explicou que o tique até poderia se agravar. Eu estou fora de biscoitar com um assunto sério. Eu falo para galera saber que isso não é uma brincadeira, não é uma zoeira. E isso tem que ser tratado, tem que ser cuidado", alerta.

MC Binn abre o jogo sobre romance com tatuadora

O amor está no ar para MC Binn! Nos últimos dias, o ex-participante do BBB 24, da Globo, publicou o primeiro registro ao lado da tatuadora Ana Laura Marques e despertou a curiosidade dos fãs. Em entrevista ao site Gshow, o artista contou como os dois se conheceram e revelou que o romance está cada dia mais sério. Apaixonado, o funkeiro revelou que deu o primeiro passo para engatar o affair com Ana Laura.