Quem é? MC Binn surpreende ao aparecer em foto com nova namorada

MC Binn está namorando! Neste domingo, 02, o cantor apareceu ao lado da tatuadora Ana Laura Marques durante um almoço em família

O ex-participante do BBB 24 MC Binn está namorando! O cantor tem compartilhado em suas redes sociais alguns momentos ao lado da tatuadora Ana Laura Marques e, no domingo, 02, a levou para um almoço em família. As fotos foram postadas por Mariza, mãe do funkeiro, e compartilhadas pela jovem em suas redes sociais.

MC Binn leva namorada para almoço de família (Reprodução/Instagram)

De acordo com o portal Extra, a jovem mora em Buru, no interior de São Paulo. Aos 23 anos, ela é tatuadora em formação e influenciadora digital. Além disso, é atleta e joga futevôlei. Também gosta de praticar jiu-jitsu, surfe e tiro. Os pombinhos compartilham o gosto por motos e pagode, além do funk.

Quem contou sobre o relacionamento foi a própria pastora Mariza, que recentemente falou sobre o assunto em sua caixinha de perguntas no Instagram. "Eu não posso contar quem é, mas em breve ele mesmo vai dizer. Ele trouxe aqui em casa para eu conhecer e adorei ela. Uma moça linda e que está fazendo o Binn feliz", entregou, mas sem citar nomes.

Vale lembrar que esse é o primeiro relacionamento que o funkeiro assume após parar de ficar com Giovanna Lima, com quem se envolveu no BBB 24.

MC Binn rompe o silêncio e manda recado após prima anunciar gravidez

MC Binn quebrou o silêncio após os últimos acontecimentos envolvendo sua prima, Nina Capelly, e Lucas Buda, seu amigo e ex-colega de reality show. Ela descobriu que está grávida e afirma que o capoeirista pode ser o pai.

"Então querem saber minha opinião, né? Querem que eu fale… Vou nada. Conto nada", disse Binn, que completou: "Não quero saber de nada, gente. Deixa o pessoal resolver, é um assunto delicado. Vou fazer show e beijar na boca, isso que eu vou fazer".