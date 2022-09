Matthew McConaughey revela que foi molestado e chantageado quando era adolescente

Matthew McConaughey surpreende ao relatar que foi vítima de abuso sexual quando tinha 18 anos

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 16h22

Durante uma entrevista a um podcast, o ator Matthew McConaughey (52) confessou que sofreu abuso sexual durante sua adolescência. O ator disse que se recusou a ser chantageado para fazer sexo aos 15 anos, mas quando tinha 18, acabou sendo drogado e abusado por um homem.

No “The Conversation: About the Men”, apresentado por Amanda de Cadenet, o ator contou que sabia que tinha algo de errado, nas duas situações, baseado no que seus pais teriam ensinado.

“Fui orientado por meus pais sobre respeito por uma mulher, respeito pelo relacionamento, respeito pela intimidade sexual, respeito pelo espaço. Meu pai sempre teve essa coisa quando ele nos ensinou os pássaros e as abelhas, ele sentou falando sobre os pássaros e as abelhas, ele disse: 'Você está naquela idade que você beija?'. E eu disse: 'Sim, senhor.' E ele disse, 'Bem, vai mais longe do que isso um dia. Provavelmente vai para onde você vai ficar íntimo’”, contou.

Matthew disse que foi graças a lições como essa que ele entendeu como funcionava um relacionamento sexual saudável e o que não era, percebendo que ser chantageado aos 15 para ter relações não é algo normal.

"Mas fui muito claro, de novo, que não estava certo, não era legal, não era assim. Depois disso, eu tive algumas relações sexuais saudáveis e tive garotas que eu gostava e gostavam de mim, e lentamente nos tornamos íntimos. Era bonito e desajeitado, e todas essas coisas, mas não era feio assim", contou.

O vencedor do Oscar então disse que não conectou os dois casos até muito mais tarde. Mesmo que não tenha feito terapia para superar o trauma, Matthew McConaughey contou que teve muitas pessoas em sua vida para lhe ajudar a superar o que sofreu.

Ele ainda contou que não deixou isso interferir na sua vida, pois a ama demais e crê nas pessoas demais para ficar com medo por causa das coisas violentas e dos momentos dolorosos que passou.

"Eu não vou ter medo de relacionamentos porque minha primeira experiência foi chantagem. Uh uh. Isso é uma aberração. Não, não. Não é assim que é. Eu vou dizer: 'Eu não vou deixar isso bater no meu senso de confiança nas pessoas. Eu posso ter um relacionamento saudável'. Aconteceu. Estou negando que isso aconteceu? Não. Eu não estou negando que isso aconteceu. Escolhi que não vou carregar isso, não vou trazer essa bagagem para a vida, e em como trato as pessoas e como confio nas pessoas, e como vejo as circunstâncias e riscos”, afirmou.

Durante uma outra entrevista, ao The Tamron Hall Show, o ator contou que não contou sobre as situações anos atrás porque não quis levar sua vida com o sentimento de que teria sido uma vítima, pois esses eventos “infelizes” não o transformaram no homem que é hoje.

A vontade de se abrir para a sociedade veio depois de sua autobiografia, “Greenlights”, no qual disse que poderia acrescentar de uma forma construtiva as pessoas que sofreram as mesmas situações que ele.

Mesmo sem contar nada, o ator já trabalhou e apoiou instituições que amparam vítimas de agressão sexual. Além de professor na Universidade do Texas, onde ofereceu ajuda nos esforços para erradicar o abuso no campus. Ele também tendo se envolvio no Programa de Eliminação de Estudo da universidade.

Você pode assitir o episódio inteiro do podcast The Conversation com Matthew McConaughey no Spotify: