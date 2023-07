Mariana Rios arremata corações ao posar com vestido vermelho: ‘Deusa’

Atriz e apresentadora Mariana Rios deixa internautas babando ao posar com vestido vermelho maravilhoso

Nesta quinta-feira, 6, a atriz e apresentadora Mariana Rios decidiu elevar a temperatura da internet! A cantora usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques usando um vestido vermelho maravilhoso, com brincos cravejados de diamantes, arrancando uma enxurrada de elogios de seus seguidores, que ficaram babando na perfeição da influenciadora digital.

“Às quintas ela usa vermelho”, escreveu a apresentadora do reality show da Record TV, A Grande Conquista, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Mariana aparece usando um vestido vermelho tomara que caia com um belo decote, completando o look com um par de brincos grandes, cravejados de diamantes, e um anel brilhante.

Os comentários foram inundados de elogios para a beleza da influenciadora digital. “Às quintas ela mata a gente do coração”, brincou um internauta. “Meu Deus do céu, eu passo mal”, exaltou um outro seguidor. “Eu faço tudo por você mulher da minha vida”, exclamou uma terceira usuária. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Mariana Rios.

Mariana releva surdez parcial por conta de doença autoimune

Recentemente, a atriz e apresentadora Mariana Riosfez uma revelação e tanto! A cantora aproveitou sua participação no Vênus Podcast para falar sobre sua surdez parcial. A famosa revelou no ano passado que tem somente 30% de sua audição do ouvido esquerdo, por conta da Síndrome de Ménière, provocada pelo aumento da pressão no ouvido.

"Perdi 30% da audição do ouvido esquerdo por conta disso. Então, há alguns anos eu tomo a mesma medicação todos os dias. Eu adquiri essa doença autoimune por conta do estresse. Meu ouvido esquerdo apita 24 horas por dia. Não tem o que fazer, não tem cura, e eu tenho sempre que monitorar para não piorar e me policiar para não ter picos de estresse, senão eu posso perder mais ainda a audição", explicou.