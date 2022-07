Marcio Garcia passa por cirurgia em clínica no Rio de Janeiro

Marcio Garcia revela que precisou fazer nova cirurgia e explicou a sua condição de saúde após o procedimento

O ator Marcio Garcia foi internado nesta semana na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para realizar uma nova cirurgia. Ele contou que o procedimento não foi de emergência e já estava agendado.

O artista fez a cirurgia para corrigir a ruptura de um tendão e já estava prestes a ter alta hospitalar. “Aqui estou eu de novo para mais uma cirurgia. Não se assustem! Não é emergência, não foi nada grave. Foi uma ruptura de tendão que eu já tive há alguns anos e resolvi fazer. Eu tive, há pouco tempo, uma ruptura de tendão na mão, uma ruptura parcial, aqui estou eu de novo na Clínica São Vicente. Graças ao meu amigo Cristiano Cinelli tá tudo bem, o ombro está novo, pronto para outra”, disse ele.

Então, o artista deu mais detalhes. “Tive que fazer uma cirurgia para colocar o meu ombro para cima, estava meio arriado, não sei se vocês chegaram a reparar. Estou indo para casa hoje ainda. Desde já agradeço pelos votos de melhoras, já já estou pronto para outra”, declarou.

Vale lembrar que Marcio Garcia entrou de férias da TV nesta semana após o fim de mais uma temporada do The Voice Kids, da Globo. A temporada de 2022 chegou ao fim no domingo, 17, com a vitória de Isis Testa, que é do time de Maiara e Maraísa.

Marcio Garcia mostra vídeo no quarto do hospital: