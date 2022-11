Marcella Fogaça faz comovente desabafo sobre a maternidade: "Tem dias que não sei quem sou"

Mãe das gêmeas Sophia e Pietra, Marcella Fogaça fez um longo desabafo sobre como se sente em relação à maternidade

Marcella Fogaçausou as redes sociais para fazer um relato sincero sobre a maternidade. A cantora, casada com o ator Joaquim Lopes (42) e mãe das gêmeas Sophia e Pietra, de 1 ano, confessou que ama ser mãe, contudo, afirmou que algumas vezes sente saudade de ter um tempo só para ela.

"Eu amo ser mãe! Descobri com a maternidade um amor antes intangível, uma explicação sensorial do porque estou aqui na Terra. Mas tem dias que não sei quem sou. Além de mãe. Olho pra mim e não vejo passado e no meu futuro apenas elas", começou ela.

"Não, não são todos os dias. Mas esses dias existem. Quem eu sou, o que gosto de fazer, uma tarde de silêncio sem pensar em nada, sem me preocupar em manter vivas as pessoas mais importantes da minha vida. Comida, rotina, educação, sono, vacinas, fraldas, remédios, choros, acolhimento. Mal consigo fazer o que tenho que fazer, então, o que eu gosto de fazer se encontra no banco. Recuperando um fôlego que parece nunca voltar aos meus pulmões. Olho pras minhas filhas. Estão crescendo. Suas personalidades já começam a aparecer e a desafiar meus gatilhos. Eu sei a mãe que quero ser. Mas também sei que é impossível ser exatamente essa mãe", prosseguiu.

Em seguida, Marcella contou como lida com os dias cansativos. "Nos dias mais cansativos eu exercito sobrehumanamente meu olhar de amor pra elas. Mesmo que tudo o que eu queira fazer às vezes seja gritar. Eu grito pra dentro. Elas não tem nada a ver com minhas limitações ou traumas. E eu só estou cansada e com meu GPS pessoal bem confuso ainda. Saudade de mim e saudade do que eu ainda não estou conseguindo ser. Mas ai eu olho pra elas agora, dormindo. Em paz. Meus bebês. Meu tudo. Eu sei que tá tudo bem. Eu sei que esse furacão já vai passar, vai melhorar, mas isso não desvalida a agonia que bate de vez em quando no presente."

"Sou mãe, mãe de gêmeas. Sou cantora, compositora, escritora, sou artista, publicitária, sou tanta coisa. Pulsando... cavando seu espaço entre fraldas e colos. Tem dias que tudo flui, e tem dias assim, enlouquecedores, onde tudo o que eu queria fazer era trabalhar, mas não consegui nem terminar uma página. A verdade eh que na maioria dos dias eu ainda sou 95% mãe. E preciso acolher esse sentimento e não ficar lutando pra fazer o que não estou dando conta no momento. Só tô desabafando. Ta tudo bem! Ja, já serei tudo de novo só que jamais a mesma. Tudo vale a pena! É lindo e maravilhoso! Mas também é f*** e doloroso às vezes. E tá tudo bem! Beijo gente linda! Encontrem a sanidade no caos, ela gosta de desabafos sinceros #sanidadenocaos", finalizou.

Confira o desabafo de Marcella Fogaça:

