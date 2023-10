Mãe de Travis Kelce, novo affair de Taylor Swift, diz o que acha da cantora: ‘Realista’

Em meio a rumores de namoro, a cantora marcou presença nos últimos dois jogos do Chiefs, time de Travis Kelce, ao lado da mãe do jogador

Aprovada! Parece que Taylor Swift conquistou a aprovação da mãe de Travis Kelce para seguir com a relação. Isso porque, segundo uma fonte da revista People, Donna Kelce é fã do novo relacionamento do filho.

"Donna gosta de Taylor e acha ela muito doce e realista", disse um contato próximo da família do jogador. As duas foram vistas juntas pela primeira vez assistindo a um jogo do Kansas City Chiefs, time de Travis, no dia 24 de setembro, mesmo dia em que Swift e Kelce fizeram sua primeira aparição pública.

Porém os domingos de campeonato de futebol americano, a NFL, estão se tornando um ponto de encontro dos fãs de Taylor Swift. No último domingo, 01, Taylor também marcou presença no estádio Metlife, casa do Jets, o time com quem o Chiefs jogou em sua partida mais recente, cercada de amigos famosos, como Sophie Turner, Blake Lively e Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Taylor Swift com Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Blake Lively e Shawn Levy depois do jogo dos Chiefs ontem. 🫶 pic.twitter.com/AS8OfzwUMB — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) October 2, 2023

Ainda de acordo com o DailyMail, o relacionamento também tem a aprovação das amizades da cantora: “Suas amigas próximas estão felizes por ela estar com alguém que compartilha os mesmos valores que ela e não está na indústria do entretenimento. Ele parece equilibrá-la, e sua mãe e sua família adoram Taylor”.

No entanto, de acordo com uma fonte próxima ao atleta em conversa com a People, o que os dois estão vivendo no momento "não é nada muito sério". “Ele é um cara charmoso. É mais uma situação de convivência do que de namoro”, e acrescentou: “Não há pressão”, dizendo ainda que o casal ainda está na fase de se conhecer.

Mesmo que os dois tenham passado muito tempo juntos, de acordo com o amigo próximo à Travis, seu foco é no seu trabalho. “Ele está se concentrando no futebol como sempre fez” e acrescentaram: “Durante a temporada da NFL , sua prioridade são os Chiefs, e é tudo uma questão de time”.

Taylor Swift e Donna Kelce se abraçando no jogo! 🤏🏻❤️pic.twitter.com/EIYpF1THyn — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) October 2, 2023

Quem é Travis Kelce?

Assim como a cantora, Travis Kelce, nasceu em 1989 e tem 33 anos. Desde 2013, atua como jogador profissional de futebol americano pelo Kansas City Chiefs. Atualmente, ele é considerado um dos melhores atletas em atividade na posição que ocupa: tight end, parte do time ofensivo. Kelce já conquistou dois Super Bowls - final do campeonato da NFL, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos - pelos Chiefs.