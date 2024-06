Mãe de seis filhos, Letícia Cazarré agradece o apoio do marido, Juliano

Em texto nas redes sociais, Letícia Cazarré se declarou ao marido, Juliano Cazarré nesta quarta-feira, 12; casal é pai de seis filhos

Aproveitando o Dia dos Namorados, Letícia Cazarré publicou nesta quarta-feira, 12, se declarou ao marido, o ator Juliano Cazarré. Mãe de seis filhos, a estilista declarou que o marido nunca pediu para que eles não seguissem gerando filhos.

"Nosso namoro mesmo durou pouco: você logo me pediu em casamento com um anel de brilhante e prometeu que seria um só, para a vida toda!", exclamou ela que tnão fez um relato sobre a família que eles construíram.

"E essa promessa você cumpre a cada dia, todo dia, quando levanta ainda de madrugada e faz tudo por mim, do café da manhã à janta, das compras de mercado aos equipamentos de esportes, do cuidado com as crianças ao cuidado com as flores do jardim. Sempre me oferece seu tempo, seu amor, seus elogios”, disse ela.

“Nunca me pediu para não ter mais filhos, nem mesmo para espaçar as gestações! Seu compromisso comigo e com a família que nós construímos é muito admirável! Eu aprendo sempre com você, amor, um homem tão generoso que pensa primeiro em nós do que em si, SEMPRE! Te amo! Feliz dia dos namorados", declarou.

Os fãs do casal se derreteram na declaração da bióloga: “A declaração de amor mais linda que vi hoje”, disse uma, “Admiro um tantão vocês. Exemplo de família”, declarou outra, “Parabéns casal! Feliz dia dos namorados”, desejou uma terceira.

Vale lembrar que o casal é pai de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco anos e Maria Madalena, de três, Maria Guilhermina, de quase dois anos, e Estêvão, de três meses.

Letícia Cazarré revela que filha passou por intercorrência após alta

Na noite desta segunda-feira, 10, Letícia Cazarré anunciou que sua filha recebeu alta da UTI. A menina, filha da stylist com o ator Juliano Cazarré, estava internada desde o último dia 3 para avaliação de sintomas e realização de exames. No entanto, na manhã desta terça-feira, 11, ela revelou que a pequena enfrentou uma intercorrência, adiando sua saída do hospital por algumas horas.