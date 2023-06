Mãe da filha de Arlindinho pede ajuda após diagnóstico de câncer: "Estou desesperada"

Mãe da filha de Arlindinho diz que vai ser operada e precisa de ajuda; veja como ajudar

Mãe da filha do cantor de Arlindinho, a pedagoga Talita Contenças de Arruda emocionou os fãs. É que nesta terça-feira, 27, ela pediu apoio e revelou que está "desesperada" após ser diagnosticada com um câncer de mama.

Aos 35 anos, ela disse que está enfrentando muitos problemas financeiros. Sem apoio, ela decidiu criar uma vaquinha com o objetivo de juntar R$ 15 mil. Até o momento, ela não chegou nem a 1/5 do valor.

"Me chamo Talita, tenho 35 anos, e sou mãe solo de dois filhos. Meu filho de 3 anos é autista e minha filha tem 10 anos. Moro em São Paulo sozinha e estou enfrentando um câncer de mama há seis meses. Durante todo esse tempo estou afastada do meu trabalho, sem receber pelo INSS, sem conseguir marcar minha perícia, o que liberaria meu salário. Venho enfrentando dificuldades, além de toda demanda do tratamento", contou.

A pedagoga ainda esclareceu que enfrenta dificuldades na criação dos filhos. "Meu filho autista está sem o plano de saúde, pois o genitor está sem pagar, e eu estou desesperada, sem recursos, para ajudá-lo a voltar para a terapia... Entre uma quimioterapia e outra, a cabeça anda desesperada com as contas que só chegam e as crianças precisando de ajuda. Preciso fazer minha cirurgia urgente e preciso muito de ajuda. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias; correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam (Isaías 40:31). Agradeço muito e desejo que o senhor multiplique a vida de cada um que por aqui passar. Talita Arruda", concluiu.

Talita Contenças de Arruda disse que está lutando muito para permanecer em pé. "Galera, diante de todas as dificuldades que o câncer me trouxe, estou com a cirurgia para fazer e precisando muito de ajuda. Então resolvi fazer uma vaquinha on-line", explicou ela.

Veja abaixo o desabafo:

Arlindo Cruz segue se recuperando

O cantor Arlindinho participou do programa Encontro, da Globo, e falou sobre a saúde do seu pai, o cantor Arlindo Cruz. Ele contou que o pai está bem e convive com as sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) que sofreu no ano de 2017.

“Está em casa, está bem! Entende algumas coisas, o estado de saúde é estável. Não tem tido uma grande melhora, mas está com um semblante melhor. Bem cuidado, bem-amado, nossa família cuida muito bem dele”, contou ele ao conversar com Patricia Poeta.