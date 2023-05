Luísa Sonza surge sem voz em evento por conta de problemas de saúde

A cantora Luísa Sonza chegou sem voz em inauguração de restaurante e conversou com fãs por escrito

Nesta terça-feira, 9, Luísa Sonza compareceu a inauguração de um restaurante em São Paulo. Porém, a cantora estava sem voz e não pode conversar com fãs que a esperavam na entrada do local.

Em um vídeo compartilhado por uma página de fãs, Luísa aparecia com um caderno apontando algo que havia escrito para seus fãs que a aguardavam na porta do restaurante localizado na Vila Mariana.

“Luísa Sonza por questões de saúde, está de repouso vocal”, escreveu a central de fãs da dona do álbum “Doce 22” na legenda da postagem. Apesar disso, a artista atendeu e posou para fotos com seus admiradores.

Apesar do imprevisto, a inauguração do restaurante foi um sucesso. A cantora estava elegante com um blazer oversized, blusa branca com recortes e calça jeans.

Famosos, familiares e amigos de Luísa prestigiaram a abertura do restaurante. Entre eles estavam a influenciadora Pequena Lo e o ator e ex-BBB Tiago Abravanel.

Reprodução: Instagram

Fotos: Araújo/AgNews