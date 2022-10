Luísa Sonza se retrata após polêmica: "Reconheço a reprodução do racismo estrutural"

A cantora Luísa Sonza pediu desculpas à Isabel Macedo após a advogada abrir um processo de racismo contra ela

Na noite desta quarta-feira, 5, Luísa Sonza(24) usou as redes sociais para se pronunciar mais uma vez sobre o processo de racismo movido por Isabel Macedo contra ela.

A cantora divulgou um texto de retratação nos Stories do Instagram, e reconheceu que sua atitude ao pedir um copo de água para Isabel "traduziu um ato de reprodução do racismo estrutural", que segundo a artista, nunca foi sua intenção.

Confira o texto de retratação na íntegra:

"Acerca dos fatos narrados no processo, que ocorreram no dia 22/09/2018, no Restaurante da Pousada Zé Maria, eu reconheço que a maneira com que me dirigi a Sra. Isabel traduziu um ato de reprodução do racismo estrutural, o que de maneira nenhuma foi a minha intenção. Nesse contexto, venho a público pedir desculpas, não somente à senhora Isabel, mas a todos aqueles que já experimentaram as consequências do racismo estrutural.

Venho também registrar que, na publicação do dia 07/09/2020, não quis me referir à Sra. Isabel como mentirosa, como também a minha assessoria não teve tal intenção na publicação do dia 18/09/2020. As referidas publicações foram em defesa às informações que eram divulgadas pela mídia de forma distorcida dos fatos narrados no processo.

Para que não haja qualquer dúvida, pontuo que as publicações não se referiam à pessoa da Sra. Isabel, que em nenhum momento quis notoriedade. Ainda, considerando que o racismo estrutural impacta o psicológico de um indivíduo, entendo como importante esse passo para que haja a conscientização e reflexão não só minha, como da sociedade. Por fim, ratificando o que foi exposto acima, reitero meu pedido de desculpas à Sra. Isabel."

Confira o texto de retratação de Luísa Sonza:

Luísa grava vídeo pedindo desculpas

Na sequência, Luisa também gravou alguns vídeos reforçando seu pedido de desculpas, e ressaltou sua responsabilidade em não reproduzir mais práticas racistas.

"[...] Esse texto eu fiz com a Isabel, de uma maneira que ela se sentisse confortável e satisfeita com isso. Eu estou feliz por ter conseguido resolver isso com a Isabel. Eu a agradeci por ter aceitado conversar comigo, e agora, sim, eu me sinto pronta para vir aqui e pedir desculpas publicamente à Isabel e estender esse pedido de desculpas a toda a comunidade preta e a todo mundo que sofre com racismo estrutural o tempo todo", disse a artista.

"A nossa educação é racista, a nossa estrutura inteira é racista, nossa sociedade é racista, ela funciona de maneira racista... A Justiça sempre vai ser favorável a nós, sempre vai estar do lado do branco... A gente tem responsabilidade para mudar essa estrutura... então para gente combater isso, a gente precisa ter atitudes individuais que não compactuam com o racismo que a gente vive, que a gente é, que a gente é educado a ser. Isso é muito triste... Eu fico muito decepcionada comigo mesma por não ter entendido e não ter buscado isso antes. Mas que eu sirva de alerta para as pessoas... para não repetir o mesmo erro que eu cometi. Mil desculpas, saibam que eu não quero que isso tenha um ponto final, ou que eu nunca mais fale sobre esse assunto. Esse assunto agora é uma responsabilidade minha, de falar sobre isso, e de ser de fato uma pessoa antirracista, que tenta da melhor forma não contribuir para que isso não siga existindo", acrescentou.

