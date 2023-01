Luciana Mello presta homenagem ao pai Jair Rodrigues no sambódromo de São Paulo

A homenagem para Jair Rodrigues vai contar com todos os membros da família do artista e de Luciana Mello

A cantora Luciana Mello esteve no ensaio técnico da escola de samba Pérola Negra realizado no Sambódromo da capital paulista, no último final de semana.

A agremiação da Vila Madalena irá homenagear seu pai, o cantor Jair Rodrigues, no Carnaval de São Paulo e levará toda a família Rodrigues para a avenida, neste momento especial, na noite do dia 19 de fevereiro.

O samba-enredo, conduzido pelo intérprete Daniel Collete também foi de grande destaque, visto que a arrancada foi marcante por ter a presença da família de Jair Rodrigues, que será o homenageado no próximo desfile.

Luciana cantou ao lado de Collete a introdução do hino para o próximo carnaval, cujo a música é um grande sucesso: “Deixa Isso Pra Lá”.

O tema do desfile é intitulado como “Prepare o seu coração: Jair Rodrigues, Festa para o Rei negro”. O Artista será retratado através de sua biografia e discografia teram dois rumos: começando pelo Sertanejo, a música caipira tradicional, chegando aos Sambas de Enredo e saudando o Rei Negro, tudo comandado pelo carnavalesco Cláudio Cebola.

“Minha família e eu estamos muito felizes e honrados com essa grande homenagem que a Pérola Negra está fazendo ao incrível artista que sempre será Jair Rodrigues!” contou a cantora.

“Uma linda e justa homenagem ao ‘homem do samba’ e um dos artistas mais importantes e alegres da cultura brasileira”, finalizou Luciana.

A cantora completou 44 anos nesta última semana, no dia 22 de janeiro. No ano passado ela completou 14 anos de casada com Ike Levy e se declarou no instagram.

"Hoje faz 14 anos que disse o sim mais sincero e feliz da minha vida!! São anos de muito amor, parceria, paciência, lealdade, superações e dois maiores presentes em nossas vidas!! Deus abençoe sempre nossa família, nossa união. Te amo @ikelevy #bodasdemarfim", escreveu.