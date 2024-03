Longe da TV há oito anos, Marisol Ribeiro se dedica a astrologia e alquimia: 'Me aproximar do mistério'

Atriz de América, novela de Gloria Perez exibida no canal Viva, Marisol Ribeiro conta a CARAS Brasil o que tem feito atualmente e relembra com carinho a trama de sucesso

Campeã de pedidos nas redes sociais, a novela América está sendo exibida no canal Viva. A trama estrelada por Deborah Secco (44) e Murilo Benício (52) foi ao ar na TV Globo em 2005. Nunca reprisada, a obra de Gloria Perez (75) já foi cogitada para estrelar no Vale a Pena Ver de Novo. Entre os grandes nomes do elenco, está a atrizMarisol Ribieiro (39), que deu vida a Kerry, filha de Laerte (Humberto Martins) e Irene (Daniela Escobar) e namorada do personagem de Bruno Gagliasso (41). Em entrevista a CARAS Brasil, ela relembra com carinho do folhetim e revela que tem se dedicado atualmente a astrologia e alquimia. “Queria me aproximar do mistério", diz.

A atriz ressalta que América foi um divisor de águas em sua vida: "Ganhei experiência, contracenei com grandes atores, me diverti. A novela é muito linda! Foi minha estreia na Globo em horário nobre, um marco importante. Esses dias, vi um capítulo e amei. É interessante ver o tempo congelado na imagem".

A última novela de Marisol foi A Terra Prometida (2016), da Record. E ela também relembra a experiência. "Interessante, lembro de sentir uma frequência energética da época que a novela retratava. Eu, como atriz, sinto uma responsabilidade grande ao fazer personagens históricos", conta.

A atriz resolveu dar um tempo na carreira e explicou a decisão. "O teatro foi uma herança que minha mãe (atriz Maria Ferreira) me deixou. Nasci nos palcos. Cresci no meio artístico. Chegou um determinado momento da minha vida, que precisei construir outros caminhos, lapidar outros dons, que no fundo, se reencontram no mesmo lugar. Tenho pensado muito na arte, está no meu DNA, sinto que é um bom momento para interpretar personagens interessantes que tragam algo valioso para o mundo. Trazer esse meu novo momento para a arte", fala.

Além do teatro, Marisol tem na bagagem vários filmes - como Entre Idas e Vindas (2016), Malícia (2016) e Cromossomo 21 (2017) - e a dublagem. "O teatro foi meu berço. Como falei, herdei essa energia. Para mim, quando penso em atuação, me vem imagens teatrais. O teatro é presença, potência e corpo. Já a dublagem foi algo que fiz durante minha adolescência, um ótimo treino, me deu agilidade de pensamento, lapidou minha performance. Além de ser uma delícia dublar. O cinema é uma paixão. Tem um tempo próprio, podemos explorar camadas diversas e profundas, uma poesia que me satisfaz como artista em um lugar especial", diz.

"A novela é presença, dia a dia, prática, trabalho forte do coletivo. Fazer novela é um trabalho grande, comprometimento. Tem algo especial em descobrir a trama a cada capítulo, o inesperado, o estar junto, como família, com seus colegas de criação. Me entusiasma estar em um set. Acompanhar junto com o público a evolução de uma trama, é especial", emenda.

ASTROLOGIA E ALQUIMIA

Em 2016, Marisol Ribeiro decidiu seguir a intuição e começou a se dedicar a astrologia e alquimia. "Quando eu era pequena, já amava astrologia, e expressava muita fé na vida. Cuidar, transformar, lapidar, sempre foram temas importantes e de pesquisa para mim. Em 2016, senti um chamado muito grande para me aprofundar nos estudos alquímicos do ser. Queria me conhecer melhor. Entender o que está oculto, a razão pela qual fazemos o que fazemos, passamos o que passamos, me aproximar do mistério", destaca.

"Com coragem, mergulhei em mim mesma. É preciso coragem. Ali, encontrei diversas camadas que necessitavam de transformação e também outras potências. Para cada transformação, uma potência é dada. Me apaixonei por essa pesquisa. Fundei a escola Onda com meu marido, onde formamos terapeutas, atendi milhares de pessoas, ganhei experiência e descobri a minha forma de revelar e me aproximar do mistério, do que é mágico. Em 2018, tentei engravidar e por diversas vezes, não consegui. Foi através da alquimia que descobri por que não estava conseguindo, me tratei com isso, e deu certo", revela a atriz.

Segundo Marisol, a astrologia alquimica surgiu nessa época. "Sempre fui autodidata em astrologia mas esse estudo junto da alquimia me fez entender o porque algumas coisas na astrologia me incomodavam. Percebo a astrologia alquímica mais profunda, menos determinista. Com um foco grande na potência do ser. Quando lemos o céu pessoal de alguém, estamos entendendo os motivos pelos quais essa pessoa deseja estar aqui, seus verdadeiros sonhos e desafios. Uma bússola grande para a vida", fala.

Hoje, a artista dá aulas para pessoas que desejam aprender astrologia e alquimia. "Atendo individualmente minhas alunas. Sinto que minha missão também passa por isso. As aulas são gravadas, o curso é On-line mas nos encontramos ao vivo todos os sábados para um plantão delicioso de tira dúvidas. Além disso, faço workshops presenciais em alguns lugares durante o ano. Coloco muitos conteúdos gratuitos no meu Instagram @marisolribeiro e também canal do YouTube. Tenho levado o trabalho 'Alquimia das Deusas' para o presencial. Trabalhamos a potência do feminino dentro e fora do mapa natal, ativando a energia Vril, a energia de vida que cada mulher veio trazer ao mundo", explica.

"Hoje eu percebo que descobrir seus dons e talentos verdadeiros, potencializa a vida. Faz você fazer o que precisa ser feito, e isso gera realização. Nós mulheres fomos caladas durante muito tempo, a potência, a magia, que nos é natural, foi escondida. Reativa-la é um compromisso importante que temos, todas, com nossas vidas e com o mundo. A Alquimia me trouxe essa visão e coragem de agir em direção a isso", continua.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Astrologia e Alquimia (@marisolribeiro)

MATERNIDADE

Marisol descobriu recentemente os desafios e prazeres da maternidades. Ela é mãe da pequena Jolie, de 3 anos. "A Jolie é a maior benção que já recebi. Ser mãe dela é um marco indescritível na minha vida. Veja bem, sou canceriana (risos), sinto que nasci para isso. É desafiador demais, mas são desafios que sei que estão me aprimorando como ser. Não acho que toda mulher nasceu para ser mãe. No mapa natal, conseguimos ter uma direção para isso, mas sinto que eu sim. Somos almas afins. A Marisol mãe é mais calma, resiliente, comprometida com a própria potência. Me vejo com mais discernimento depois da maternidade. Tipo: 'isso é para mim, isso não'. A energia tem que ser melhor direcionada. Não penso em ter mais filhos, acho que será somente a Jolie", finaliza.