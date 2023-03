Lexa foi criticada por conduta durante casamento com Guimê; entenda

Durante a pandemia, Lexa acabou recebendo críticas dos internautas por não expor detalhes do casamento com Guimê

A cantora Lexa (28) por muito tempo não gostou de expor detalhes de sua relação com MC Guimê (30) nas redes sociais. No entanto, nos últimos meses o casamento dos dois acabou enfrentando sérias crises, o que tem deixado o relacionamento como incerto.

Em 2020, a cantora abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e decidiu responder os seguidores sobre curiosidades da sua vida. Questionada sobre ser discreta com seu casamento, a artista afirmou que era uma estratégia para evitar cobranças e palpites por parte das pessoas .

"Foi a mensagem que mais recebi. Eu estou há anos com o Guimê, e o fato de não ficar expondo o tempo inteiro é maravilhoso. Não existe tanta cobrança das pessoas ou palpites. Quanto mais mostramos, mais as pessoas se sentem na razão de falar oq quiserem ", explicou ela, que trocou as alianças com Guimê em 2018.

Casada de receber diversas mensagens do mesmo tipo, ela garantiu que iria passar a mostra mais detalhes da vida à dois. "Vou tentar mostrar um pouco mais ele sim, mas acreditem, não é pq não gostamos de estar com vocês, é mais íntimo sabe? Eu tenho pouco tempo pra estar com ele, prefiro aproveitá-lo", encerrou.

Depois da conversa com os fãs, de fato, Lexa passou a expor mais o casamento nas redes sociais. Pouco depois o casal chegou a enfrentar um boato de gravidez, mas tudo não passava de especulações dos seguidores.

"Teve um vídeo que eu postei agora em outro aplicativo que teve mais de sete milhões de views, e a maioria das pessoas falando 'nossa, tá grávida?'. Minha barriga tá normal. Um dia vai ter bebê aqui, né, amor?", disse ela para Guimê.

No ano passado, por exemplo, os dois participaram juntinhos do reality The Masked Singer Brasil. Fantasiados de Lampião e Maria Bonita, ambos deram um show de performance e encantaram o público do programa de Ivete Sangalo.