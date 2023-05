Lembra dele? André Segatti reaparece ao lado do filho e da esposa em cliques raros

Muso nos anos 2000, André Segatti reaparece em cliques ao lado da família; veja as fotos

Ainda gatíssimo aos 51 anos, o ator André Segatti foi flagrado em um momento raríssimo ao lado da família nesta terça-feira, 16, enquanto passeava por um shopping no Rio de Janeiro. Discreto sobre sua vida pessoal, ele surgiu em um momento fofo.

Nas fotos, ele estava com o pequeno nos braços e ele tem os cabelos loiríssimos como o pai. O galã, muito conhecido por suas participações nos programas de Renato Aragão nos anos 2000, é casado com a bela Louise Nagel. Ela também estava presente.

O filho do casal, o pequeno Bryan, roubou a cena com sua fofura. Ao perceber a presença dos fotógrafos, o fortão fez questão de posar para as fotos mostrando toda a sua simpatia.

Além da parceria no Turma do Didi, André Segatti também fez várias novelas na Record TV, a última delas na novela Balacobaco, em 2012, e Rei Davi, em 2019.

O galã também tem outro filho, o primogênito Kauã. Em 2020, antes da pandemia, ele contou que precisou superar muitos desafios para ser pai. “Dá para acreditar que já tenho um filhão deste tamanho? É um homem! Eu tinha 24 anos quando ele nasceu, é fruto de uma história de amor muito bonita, um namoro que durou quase oito anos. Um presentão, o melhor de todos!”, disse ele com exclusividade para a CARAS.

Veja:

Recentemente, o galã também contou como mantém o físico invejável, uma marca registrada de sua carreira como ator. “Encaro exercícios físicos não como uma obrigação, mas como algo que pode melhorar meu condicionamento ou me ajudar na composição de um personagem”, disse ele, que também é praticante de esgrima. “É uma outra paixão. E como o Paltiel é um guerreiro, estou podendo exercitar na ficção tudo o que aprendi sobre o esporte. Estou muito feliz”, disse ele também para a CARAS.