Lembra dela? Ex-BBB Jake Leal passa por mudança e revela motivo; veja a foto

Ex-BBB Jake Leal abriu o coração e revelou detalhes por trás dos procedimentos estéticos realizados recentemente

A influenciadora Jake Leal (32), conhecida por participar do BBB 12, deu uma repaginada total no visual. A baiana, que atualmente trabalha também como colunista de turismo, aderiu aos procedimentos estéticos e passou por uma mudança impressionante.

Em entrevista à CARAS Digital, Jake contou os detalhes por trás dos procedimentos, que foram realizados no bumbum, abdômen e nariz. Segundo a famosa, as intervenções ajudaram ela a recuperar sua autoestima .

"Eu estava com uma baixa autoestima por conta do meu nariz, que tinha um lado mais aberto que o outro e isso sempre me incomodou. Não queria fazer harmonização facial e nem aumentar boca ou fazer preenchimento no maxilar, preencher olheira", disse ela, que recentemente reverteu um preenchimento labial.

A ex-BBB ainda afirmou que estava enfrentando problemas com sua imagem e mal conseguia compartilhar postagens nas redes sociais. "O nariz era algo que me incomodava bastante, tanto que mandei fazer um filtro no Instagram para não mostrar nitidamente esse meu nariz com um lado mais aberto que o outro”, relembrou.

Foto: Divulgação

Nos glúteos, a ex-sister fez um protocolo biometil e ácido hialurônico, produto que o corpo absorve com o decorrer do tempo. Mesmo com poucos dias do procedimento, Jake garante que adorou o resultado.

"Fiz um protocolo biometil com a Dra Samanta Yance para reduzir as celulites, dar mais volume e tratar a flacidez nessa região. Fizemos também na região do abdômen. O resultado já dá pra ver de imediato. É um procedimento indolor, porque usa anestesia local. É super rápido e eu gostei bastante", contou.

Desde que deixou a casa do BBB 12, Jake tem chamado atenção com sua intensa mudança. Além de ter emagrecido alguns quilinhos e ter colocado silicone, a gata também aderiu de vez as madeixas loiras.

Nas redes, ela adora compartilhar parte de sua rotina de cuidados com a saúde para os seus mais de três milhões de seguidores.