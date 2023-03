Kim Kardashian exibe tanquinho em look justíssimo e deixa seguidores malucos

Empresária e socialite Kim Kardashian publica cliques sensuais nas redes sociais ostentando tanquinho absurdo

Nesta quarta-feira, 8, a empresária e socialite Kim Kardashian (42) decidiu elevar a temperatura da internet! Através das suas redes sociais, a modelo apareceu ostentando seu tanquinho impressionante com um look mínimo composto por um top prateado e uma saia bem justa na mesma cor.

Caprichando no biquinho, ela compartilhou algumas fotos em seu perfil oficial no Instagram, com direito até à correntinha na cintura, moda dos anos 2000 que vem voltando. Na legenda da postagem, ela usou os emojis do biquinho e dos dedos da paz, que faz nas fotos.

Os comentários foram inundados de elogios para a influenciadora. “Okay Kimberly…”, escreveu uma internauta. “Eu te amo…”, exaltou uma outra seguidora. “Como consegue ser tão bonita?”, exclamou uma terceira fã. Além das milhares de emojis de corações, palminhas e carinhas de apaixonadas enviados para enaltecer a perfeição da empresária.

Veja a publicação da empresária e socialite Kim Kardashian exibindo um tanquinho lindo ao usar look justo e prateado:

De biquíni cavadíssimo, Kim Kardashian toma banho de ducha e exibe corpão sensacional

Recentemente, Kim também compartilhou outras fotos que mexeram com as estruturas da internet ao publicar fotos com um biquíni super cavado. “Procurando pela alma”, escreveu a influenciadora e modelo, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Kim surgiu com um biquíni preto para lá de cavado, tomando uma boa ducha no sol, para dar aquela refrescada.