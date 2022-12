Kim Kardashian encanta internet com família reunida em clima de natal

Empresária Kim Kardashian aparece ao lado dos filhos, Saint e Chicago, e sobrinhas, True e Dream

A mega empresária Kim Kardashian (42) decidiu encantar a internet com uma foto linda da família! Nesta quinta-feira, 15, ela e os filhos, Saint West (7) e Chicago West (4), e as sobrinhas, True Thompson (4) e Dream Kardashian (6), apareceram juntos em clima de natal.

“Casa cheia”, brincou a empresária na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela e os pequenos aparecem juntinhos com pijamas vermelhos com estampas de natal combinando. Além disso, a bela família aparece reunida sentada em uma poltrona branca, se divertindo e rindo bastante, celebrando a chegada do natal.

Os comentários foram inundados de fãs apaixonados pela fofura da família. “Tão fofos”, exaltou um seguidor. “Dream é tão linda”, elogiou outra, se referindo à filha de Rob Kardashian. “Adorável”, exclamou uma terceira. "A Dream é tão Kardashian, ela se parece tanto com a prórpia Kim", brincou uma outra seguidora na publicação da empresária e modelo que atualmente está loira.

Veja a publicação de Kim Kardashian com filhos e sobrinhas combinando pijamas para a chegada do natal:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)



Kim Kardashian é cobrada por seguidores após polêmica envolvendo a grife de luxo Balenciaga

Nos comentários de uma postagem sobre sua casa, os seguidores de Kim Kardashian voltaram a exigir que ela se pronunciasse em relação à controversa campanha de uma marca de grife, a qual ela é parceira. Em uma outra postagem da modelo, estes comentários já apareciam.

Porém, Kim já havia feito um pronunciamento em seu Twitter. “Eu fiquei quieta por alguns dias, não porque não fiquei enojada e ultrajada pela campanha mais recente da Balenciaga, mas porque eu queria uma oportunidade de conversar com a equipe deles para entender por mim mesma como isso poderia ter acontecido”, se justificou.