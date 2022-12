Júlio Cocielo escreve texto emocionante para a filha antes de embarcar para o Catar

Influenciador Júlio Cocielo escreveu mensagem para Beatriz, pois vai ficar duas semanas longe

O papai, agora de segunda viagem, Júlio Cocielo, escreveu um texto emocionante para a filha Beatriz. Isso porque ele passará duas semanas no Catar para assistir à final da Copa do Mundo.

"Já fazem quase 3 anos que eu venho me tornando um cara “preguiçoso”, não tenho vontade de nada, só quero ficar em casa porque não existe nada mais divertido do que brincar com você", declarou o papai de Bia e marido de Tatá Estanieck.

"E essa é sempre a parte mais triste de viajar, afinal de contas, qualquer dia longe de você parece incompleto", escreveu.

Ele explicou que tem sentimentos tanto de tristeza quanto de alegria: "Seu pai tá indo assistir uma final de copa do mundo, e nem ficou ansioso porque passou a semana inteira pensando: “pô vou ficar duas semanas longe delas”. E é sempre assim, todos os dias eu tenho vontade de deixar tudo de lado só pra ficar com você".

O influenciador contou que está realizando um sonho apesar da saudade. "É óbvio que eu vou me divertir na viagem, inclusive ela é uma realização pessoal incrível pra mim. Então ao invés de desistir, eu volto, te conto tudo, e quem sabe nós vamos juntos no futuro (mesmo que você não goste de futebol, eu vou adorar sua companhia)"

"Você é luz, Beatriz. Obrigado por ter me escolhido como seu pai. Quando eu achei que não existia ninguém tão incrível quanto a sua mãe, você surgiu pra mostrar que eu estava errado. Te amo muito. Que o seu irmãozinho venha cheio de alegria e saúde igual você", declarou o papai de Júlio Junior.