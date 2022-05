Johnny Massaro fala sobre repercussão do namoro com amigo de infância

Em entrevista, Johnny Massaro comentou sobre a repercussão que seu namoro com o amigo teve

Johnny Massaro falou recentemente sobre a repercussão que seu namoro com o amigo de infância teve na internet.

Em entrevista para o podcast Papo de Novela, o ator abriu o coração sobre tornar o seu relacionamento com o namorado público: "Pareceu inevitável não falar sobre isso, por que não falar? Por que isso seria uma questão? É um processo chegar até lá, entender os porquês de isso ser uma questão. Mas é minha vida, está tudo certo também".

O artista ainda comparou sua vida pessoal com seu personagem em Verdades Secretas: "Quando na ocasião de assumir um relacionamento, eu estava fazendo Verdades Secretas no qual o meu personagem tinha uma questão mal resolvida com a sexulidade, mas, no fim das contas, era bissexual com mais pré-disposição a homens".

Johnny ainda comentou que no início de sua carreira, tinha medo de se tornar galã em uma novela, por estar acostumado a interpretar o "nerd". "Na época eu duvidava que poderia, apesar de querer desempenhar", contou o ator.

Atualmente, o artista faz parte do elenco da novela Além da Ilusão. "Esse trabalho de agora, nesse sentido de ser uma figura masculina clássica, que seduz a mocinha, sendo a mocinha uma figura tão icônica como a Larissa Manoela, mais do que qualquer coisa é política e pessoalmente interessante eu fazer para mostrar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a gente enquanto público, passou a vida vendo atores heterossexuais desempenhando papéis de personagens gays", comentou Johnny.