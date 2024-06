João Silva reage após irmã anunciar noivado: "Perdi um amigo"

Filho de Faustão, João Silva tem reação divertida após sua irmã, Lara Silva, anunciar que ficou noiva de Julinho Casares

Lara Silva, filha do apresentador Faustão, agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 5, ao anunciar que ficou noiva de Julinho Casares, filho de Julio Casares, presidente do São Paulo FC. Pouco tempo após a postagem do casal, João Silva fez questão de se manifestar sobre o noivado da irmã e teve uma reação divertida.

No feed do Instagram, o apresentador postou a foto de sua irmã exibindo a aliança de noivado e brincou. "Que dia meus amigos! Hoje perdi um amigo e ganhei um irmão!", escreveu o famoso na legenda da publicação.

Depois, nos Stories, João gravou um vídeo para falar sobre a relação de Julinho com Lara. "Hoje é um dia muito especial... Recebi a notícia maravilhosa. Existe um grande amigo meu que foi um filho da p*ta, que pegou minha irmã e acabou namorando ela. Eu perdi um amigo, mas eu ganhei um irmão", brincou.

O apresentador contou que já sabia do pedido, já que seu cunhado contou durante uma viagem que eles fizeram juntos recentemente. "Hoje o Julinho pediu a Lara em casamento, eu já estava sabendo que isso ia acontecer e fiquei tão feliz. Eu não sabia que hoje era o dia."

"Eu vi as fotos, não consegui falar [com eles], já tentei ligar para os dois só que eles estão vivendo o momento deles, então só resta por aqui a felicidade e a comemoração. Queria só dividir isso com vocês", completou.

Filho de Faustão fala sobre saúde do pai após transplantes

O apresentador João Silva, filho de Faustão, marcou presença no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, realizado na noite de segunda-feira, 3, em São Paulo. Em entrevista ao portal LeoDias, ele falou sobre sua participação no evento do jogador de futebol e aproveitou para atualizar o quadro de saúde do pai.

"Ele está bem, graças a Deus. Eu acho que tá num momento, que agora as coisas estão evoluindo, ele tá pegando firme na ginástica", disse o jovem. Em agosto de 2023, Faustão realizou um transplante de coração. Já em fevereiro deste ano, o apresentador passou por um novo procedimento, desta vez renal.