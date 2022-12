João Guilherme diz como está relação com o pai Leonardo após disputa política

João Guilherme contou se conseguiu se acertar com o pai Leonardo após indiretas na internet

O ator João Guilherme (20) comentou sobre as últimas polêmicas com o pai Leonardo (59) durante as eleições. Enquanto o sertanejo estava ao lado de Jair Bolsonaro (67), o influenciador saiu em defesa de Luiz Inácio (77), o que gerou uma troca de faíscas.

O herdeiro comentou se o clima entre os dois está bom após a disputa. "Ficou tudo bem, claro. A gente não confunde as coisas, sabe? Mesmo que tenha sido uma abordagem ali pela internet. Vida é vida. Na época eu fiquei com medo de não falar nada, de não fazer nada, e depois só chorar o leite derramado", disse ele ao jornalista Lucas Pasin, do Splash.

Mesmo fazendo campanha para o futuro presidente, ele admite que unir os sertanejos foi uma boa atitude. “Eles jogaram bonito ali. Pessoas queridas, artistas influentes, conversando para uma massa popular do Brasil, sabe? Atingiram Minas Gerais, Centro-Oeste, Norte, tudo. Então pensei que também precisava fazer algo para o lado oposto, enriquecer o meu time que pensava diferente”

"Sou muito influente. Então pensei: 'Precisamos ter um time de verdade aqui'. É uma gincana, é isso? Uma guerra que travamos até o final. Precisei me mexer para não dar errado. Não tinha como me silenciar e correr o risco do Bolsonaro estar aí novamente", opinou.

"Não podemos confundir. Nas nossas profissões somos peças de um tabuleiro, ou peças de uma engrenagem, de uma máquina. Precisamos nos posicionar. Eu sei a minha influência entre os jovens e fiz minha parte.", completou.

Leonardo também falou sobre o filho João Guilherme

O cantor Leonardo também falou sobre o filho recentemente. “As ideologias dele, eu não tenho nada a ver com isso, isso é dele, ele já é de maior. Eu apoio as coisas certas que ele faz, se fizer coisas erradas eu jamais vou apoiar, nem a ele e nem a ninguém”, disse ele na coluna de Leo Dias no site Metrópoles.