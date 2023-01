Jesus Luz fala, pela primeira vez, sobre término com Aline Campos

Modelo Jesus Luz também comentou sobre onde irá morar após término com Aline Campos

O modelo Jesus Luz (36) falou sobre a separação de Aline Campos (35). Eles anunciaram o término recentemente e chocaram os fãs do casal.

A influenciadora já havia falado sobre o término, mas o dj só foi abrir o coração recentemente. À Quem, ele contou como está se sentindo com a nova fase.

"Estou bem, na medida do possível. Apesar de ser um momento delicado de muita sensibilidade, tanto eu, quanto Aline estamos com o coração em paz por termos transformado positivamente a vida um do outro. Foi um grande aprendizado", afirmou.

Ele foi questionado se já mudou da casa que morava com a dançarina e ele afirmou que ainda está em processo de escolha do local. Ele tem três cães, Bella, Sansa e Einstein, por isso precisa de um imóvel espaçoso. "Estou alugando uma casa para comportar os cachorros, já que a minha está alugada", justifica.

Aline Campos também falou sobre o término

Após muitas pessoas dizerem que o término veio por uma espécie de karma, acusando os dois de começarem o relacionamento quando Luz ainda era casado com Carol Ramiro, Aline desmentiu.

"Eu nunca fiquei com ele enquanto ele estava se relacionando (...) por mais que seria rápido. Eu não escolheria me relacionar com um cara que acabou de terminar um relacionamento", disse.