Jesuíta Barbosa explica post sobre relacionamento: 'Impulso inconsequente'

Jesuíta Barbosa rompe o silêncio para explicar um post com insinuações que viralizou nesta semana

O ator Jesuíta Barbosa se pronunciou para explicar o post que fez nesta semana insinuando detalhes sobre o seu atual namoro. Por meio de uma mensagem na coluna de Mônica Bergamo, do Jornal Folha de S. Paulo, ele revelou que não foi agredido pelo namorado, o designer Cícero Ibeiro, e que fez o post em uma situação de estresse.

“Esclareço que num impulso inconsequente, movido por um momento de estresse emocional, cometi a infeliz ação de dividir um post (e apagar em seguida) que não se sustenta. Não fui agredido fisicamente ou verbalmente nem sofri nenhum ato abusivo. Esta ação atingiu de forma indevida meu companheiro, Cícero Ibeiro, e isto deve ser reparado”, disse ele.

No post, Jesuíta Barbosa escreveu: “Me usou, me gravou inutilidades, me deixou exposto, me abandonou. Não estou bem e fui agredido pelo meu partner”. Pouco depois, ele apagou o post, mas o print do mesmo circulou pela internet com a preocupação dos fãs sobre o rapaz.

Jesuíta Barbosa relembra fotos com o namorado na praia

Há pouco tempo, Jesuíta Barbosa comentou em entrevista sobre as fotos tiradas na praia ao lado do seu novo namorado Cícero Ibeiro. “Acho engraçado ir à praia e tirarem foto, acho legal. Acho que foi muito importante fotografarem a gente, acho que tem uma importância nisso, pelo fato de, na época eu estar fazendo novela das 21h. Isso tem uma significância”, disse o ator à revista Quem.

O ator que interpretou Jovi na novela "Pantanal" ainda disse: “Acho que a gente tem que dar apreço a isso, não é só fofoca, é um status de que a gente pode estar fazendo um trabalho de grande exposição, como uma novela das 21h. Fico feliz de isso [fotos] ter acontecido, por mais que não tenha tomado a importância e o tamanho que achei que ia tomar, mas foi bom”.

Jesuíta ainda revelou que está descansando após Pantanal, e que, além de ir ao festival Primavera Sound com Cícero, ainda visitou a família no Ceará. “Fui para a minha casa em Fortaleza, casa da minha mãe! Depois vim para São Paulo... Estou gostando de ficar descansando, porque novela é difícil de fazer”.