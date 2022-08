Jesuíta Barbosa, o Jove de Pantanal, é flagrado aos beijos com rapaz

Protagonista do remake da novela Pantanal, Jesuíta Barbosa curte dia na praia com rapaz e os dois trocam beijos ao ar livre

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 16h09

O ator Jesuíta Barbosa, que interpreta o Jove no remake da novela Pantanal, da Globo, aproveitou uma tarde de folga das gravações para renovar o bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro. Ele contou com a companhia de um rapaz e os dois trocaram beijos.

Nas fotos, Jesuíta apareceu de sunga preta ao curtir o dia ensolarado e foi visto de mãos dadas e trocando um beijão com o rapaz enquanto estavam em pé.

Há algum tempo, o ator já assumiu que é bissexual. No início das gravações da novela Pantanal, ele foi alvo de rumores de que estaria vivendo um romance com a atriz Alanis Guillen, que interpreta a Juma. Porém, os dois negaram o suposto envolvimento.

Fotos: JC Pereira / AgNews

Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen falam sobre os rumores de romance

Em entrevista ao Fantástico, da Globo, Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen foram questionados se estão namorando na vida real e negaram o namoro. “A gente se ama e gosta...”, disse ele. E ela completou: “Viramos parceiros, aprendizes, mas a gente não namora”. Então, ele declarou: “Não. A gente se paquera o tempo todo”.

Em outro momento da entrevista, ele brincou: “Eu conto ou você conta?”. Ela entrou na brincadeira. “A gente pode aproveitar e anunciar...”, declarou. E ele disse: “A gente tá junto, criando leveza e se cuidando, que eu acho que é o mais importante a se fazer”.

Por fim, Alanis também comemorou o sucesso do casal Jove e Juma na novela, já que os fãs estão adorando as cenas de romance deles. “Que legal que jove e juma está gerando uma catarse tão genuína em vocês”, disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!